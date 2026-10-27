El empleo formal acumula 14 meses de caída y el salario mínimo está en su nivel más bajo desde 2003

El mercado laboral formal argentino volvió a mostrar señales de retroceso durante el segundo semestre del año: el empleo asalariado formal privado acumula 14 meses consecutivos de caída, mientras que el salario mínimo se encuentra en uno de sus niveles reales más bajos de las últimas décadas.

Los datos surgen de un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA-Conicet, que analizó la evolución del empleo registrado y de los ingresos laborales durante los últimos meses.

De acuerdo con el estudio, el empleo asalariado formal total cayó 1,5% interanual en julio de 2026, lo que representa una pérdida de unos 155.000 puestos de trabajo en un año. En comparación con noviembre de 2023, la reducción alcanza al 3,6%, equivalente a unos 370.000 empleos menos.

En la comparación mensual, el número de asalariados registrados se redujo en algo más de 9.000 puestos (-0,1%), con un total de 9,93 millones de trabajadores con cobertura de la seguridad social.

El sector privado concentra la caída

La mayor parte de la reducción mensual se explicó por el empleo asalariado privado, que en julio perdió 12.700 puestos (-0,2%) y quedó en torno a los 6,1 millones de trabajadores. Se trata del decimocuarto mes consecutivo de contracción en este segmento.

Desde noviembre de 2023, el sector privado acumula una pérdida de 266.000 empleos (-4,2%), según el informe. Ese nivel de ocupación es comparable con el registrado en mayo de 2014.

El estudio también advierte un "desacople" entre la evolución de la actividad económica y el empleo. Entre noviembre de 2023 y julio de 2026, el EMAE registró un crecimiento neto del 2,2%, mientras que el empleo asalariado privado se redujo más de 4% durante el mismo período.

En julio, 8 de los 13 sectores privados analizados redujeron sus planteles. Las mayores caídas porcentuales se produjeron en Construcción (-0,6%), Intermediación Financiera (-0,4%), Transporte (-0,3%), Comercio (-0,3%), Hoteles y Restaurantes (-0,3%) e Industria (-0,3%).

En números absolutos, Comercio perdió unos 3.800 puestos e Industria alrededor de 2.800. El sector industrial acumula variaciones mensuales negativas en 33 de los últimos 35 meses y registra una pérdida cercana a los 95.000 empleos desde septiembre de 2023.

La Construcción, en tanto, quedó en unos 377.000 trabajadores, cerca de sus mínimos históricos.

Diferencias entre provincias

La caída del empleo privado también tuvo un fuerte componente territorial. En julio, 17 provincias registraron bajas, seis tuvieron crecimiento y una no presentó variaciones.

Las mayores disminuciones porcentuales se observaron en Santa Cruz (-0,9%), Corrientes (-0,7%) y Mendoza (-0,7%). Por cantidad de puestos, la provincia de Buenos Aires explicó el 66% de la pérdida mensual, con unos 8.000 empleos menos.

En sentido contrario, Neuquén (+8,9%) y Río Negro (+3,5%) son las únicas dos provincias que, según el informe, tienen actualmente más trabajadores formales privados que en noviembre de 2023. El estudio vincula esa evolución con el crecimiento de la actividad petrolera.

Por tamaño de empresa, las firmas grandes redujeron levemente sus planteles (-0,1%), mientras que las pequeñas tuvieron un incremento de 0,1% y las medianas permanecieron estables.

El empleo público, por su parte, mostró una evolución diferente: aumentó en 4.700 puestos durante julio (+0,1%), hasta alcanzar 3,4 millones de trabajadores. Sin embargo, acumula una caída de 83.000 empleos (-2,4%) respecto de noviembre de 2023.

También disminuyó el empleo en casas particulares, con 1.100 puestos menos (-0,2%) en julio. El sector reúne unas 442.400 trabajadoras y acumula una caída del 4,7% desde noviembre de 2023 y del 11,6% desde su máximo histórico de octubre de 2019.

El salario mínimo, en su nivel más bajo desde 2003

El otro dato destacado del informe está relacionado con los ingresos. El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) quedó en $383.800 en septiembre de 2026 y no registró variación real respecto del mes anterior.

Sin embargo, la evolución acumulada muestra un fuerte deterioro. Entre noviembre de 2023 y septiembre de 2026, el salario mínimo perdió 40,8% de su poder adquisitivo.

Según el IIEP, ese retroceso llevó al salario mínimo real a su nivel más bajo desde junio de 2003, incluso por debajo de los registros correspondientes a la crisis de 2001. El valor actual representa apenas un tercio del máximo histórico alcanzado en septiembre de 2011.

Los salarios privados mostraron una evolución algo diferente. Según el Índice de Salarios del INDEC, en agosto registraron una mejora real del 1,15% mensual, aunque todavía se encontraban 2,3% por debajo del nivel de noviembre de 2023.

La remuneración promedio fue estimada en $2.303.686 para agosto, con un incremento real mensual del 1,3% y un nivel 0,8% superior al de noviembre de 2023.

En el sector público, los salarios aumentaron 0,6% en términos reales durante agosto, aunque todavía se encontraban 15,3% por debajo del nivel registrado en noviembre de 2023.

De esta manera, el informe plantea un escenario laboral marcado por la persistencia de la caída del empleo formal privado y una fuerte pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo, aun cuando algunos indicadores salariales mostraron mejoras en los últimos meses.