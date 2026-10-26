Unión lo dio vuelta ante Estudiantes y logró un triunfazo para seguir en carrera

Unión logró una importante victoria por 3-1 ante Estudiantes de La Plata este lunes en el estadio 15 de Abril y sumó tres puntos fundamentales en su pelea por avanzar a los octavos de final del Torneo Clausura. El Tatengue comenzó perdiendo, pero reaccionó en el segundo tiempo y consiguió dar vuelta el marcador.

Eric Meza puso en ventaja a Estudiantes a los 39 minutos del primer tiempo, mientras que Unión revirtió el resultado en el complemento. Cristian Tarragona marcó el 1-1 a los 5 minutos, Marcelo Estigarribia convirtió el 2-1 a los 18 y, en la última jugada del partido, Eric Ramírez selló el 3-1 definitivo.

El equipo dirigido por Leonardo Madelón salió decidido a buscar el partido desde el comienzo y tuvo algunas aproximaciones durante los primeros minutos. Tarragona, Tobías Rubio y Matías Rocha probaron sobre el arco defendido por Fernando Muslera, aunque sin conseguir abrir el marcador.

Estudiantes también generó algunas situaciones y, con el correr de los minutos, el partido se volvió más equilibrado. Matías Mansilla tuvo intervenciones importantes para mantener el arco de Unión en cero, pero a los 39 minutos no pudo evitar la apertura del marcador: Meza aprovechó una situación para establecer el 1-0 para la visita.

Antes del descanso, Mansilla volvió a responder ante un remate de Edwuin Cetré y evitó que el Pincha ampliara la diferencia.

Reacción y remontada

Unión salió al segundo tiempo con otra actitud y rápidamente encontró el empate. A los cinco minutos, Tarragona apareció para marcar el 1-1 y devolver al equipo local al partido.

Con la igualdad, el Tatengue ganó confianza y fue en busca del segundo. Luna Diale y Estigarribia tuvieron oportunidades antes de que el delantero paraguayo aprovechara una de ellas para convertir, a los 18 minutos, el 2-1 que desató el festejo en el 15 de Abril.

Estudiantes intentó reaccionar y buscar nuevamente el empate, pero Unión consiguió sostener la ventaja y también dispuso de algunas oportunidades para liquidar el encuentro.

Finalmente, en la última jugada del partido, llegó el tercero. Tarragona bajó la pelota, Ramírez disputó la acción y terminó definiendo para establecer el 3-1 definitivo.

La victoria le permite a Unión sumar tres puntos importantes en su objetivo de meterse en los playoffs. El Tatengue logró revertir un partido que comenzó perdiendo, mostró una buena reacción en el complemento y terminó quedándose con una victoria clave ante su gente.