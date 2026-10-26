Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026 y Messi terminó quinto

Harry Kane ganó este lunes el Balón de Oro 2026, el máximo reconocimiento individual del fútbol mundial, en la 70ª edición de la gala organizada por la revista France Football. El delantero inglés, de 33 años, recibió el premio por primera vez en su carrera tras una temporada en la que fue una de las principales figuras del Bayern Múnich y de la selección de Inglaterra.

La ceremonia se realizó en el Teatro London Palladium de Londres, en una edición especial que por primera vez no tuvo como escenario a París. Kane se impuso en la votación sobre el francés Kylian Mbappé y el español Lamine Yamal.

El delantero tuvo una temporada destacada tanto a nivel de clubes como de selección. Con el Bayern Múnich conquistó la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa alemana, mientras que con Inglaterra alcanzó las semifinales del Mundial 2026.

A esos logros se sumó su producción goleadora: Kane marcó 73 goles durante la temporada, cifra que le permitió quedarse también con el Trofeo Gerd Müller al máximo artillero. De esta manera, se llevó dos de los principales premios de la noche.

Messi terminó quinto

Lionel Messi finalizó en el quinto puesto de la clasificación del Balón de Oro y quedó fuera del podio en la carrera por su novena estatuilla. El argentino no asistió a la ceremonia, luego de haber tenido una actuación destacada con la selección argentina durante el Mundial 2026.

Entre los demás argentinos reconocidos, Lautaro Martínez terminó 22°, mientras que Emiliano "Dibu" Martínez estuvo nominado al Trofeo Yashin al mejor arquero, que finalmente quedó en manos del español Unai Simón.

España y Barcelona, protagonistas

España tuvo una presencia destacada en la gala después de la conquista del Mundial 2026. Lamine Yamal ganó por tercera vez consecutiva el Trofeo Kopa, que distingue al mejor futbolista Sub 21, mientras que Luis de la Fuente fue elegido como mejor entrenador del fútbol masculino.

En la rama femenina, Alexia Putellas ganó el Balón de Oro por tercera vez, después de sus consagraciones en 2021 y 2022. La española había conquistado la UEFA Women’s Champions League y el campeonato local con Barcelona antes de su salida del club a comienzos de año.

El Barcelona Femení también tuvo una noche destacada, con varios premios individuales y colectivos. Pere Romeu fue elegido mejor entrenador femenino, Cata Coll ganó el Trofeo Yashin femenino y Vicky López obtuvo el Kopa femenino, mientras que el conjunto catalán fue distinguido como el mejor equipo femenino de la temporada.

Por su parte, la mexicana Charlyn Corral ganó el Trofeo Gerd Müller femenino como máxima goleadora y se convirtió en la primera representante de México en recibir un premio durante una gala del Balón de Oro.

Todos los ganadores