La UE pidió elecciones "libres y justas" en Venezuela tras el regreso de María Corina Machado

La Unión Europea (UE) consideró que el regreso de la dirigente opositora María Corina Machado a Venezuela abre una oportunidad para avanzar hacia nuevas elecciones democráticas y pidió a las autoridades y a los distintos sectores políticos del país aprovechar el escenario para impulsar un diálogo.

"Confiamos en que las autoridades venezolanas y todos los actores políticos aprovechen esta oportunidad para avanzar en un diálogo inclusivo, liderado por los venezolanos, con vistas a unas elecciones libres y justas", señaló este lunes el portavoz de Relaciones Exteriores de la UE, Anuar El Anuni.

Machado regresó este domingo a Venezuela después de varios intentos frustrados de ingresar al país. Su llegada fue acompañada por una movilización de seguidores, que se concentraron para recibirla con consignas a favor de la libertad y reclamos por la realización de elecciones presidenciales el próximo año.

La dirigente opositora, reconocida con el Premio Nobel de la Paz 2025, volvió al país cuatro días después de la finalización de la cuarta ronda del diálogo impulsado por Estados Unidos entre representantes del chavismo y un sector de la oposición del que Machado no forma parte.

Desde Bruselas señalaron que el regreso de referentes opositores puede contribuir a ampliar el espacio para la actividad política en Venezuela. "El regreso de líderes y representantes de la oposición contribuye a una mayor apertura del espacio político en Venezuela", afirmó El Anuni.

La UE planteó así la necesidad de que el diálogo político incluya a los distintos sectores venezolanos y tenga como objetivo la realización de elecciones "libres y justas", en un contexto marcado por las negociaciones entre el oficialismo y sectores opositores con respaldo de Estados Unidos.