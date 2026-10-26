Con una radio en vivo, "¡Paren de Fumigarnos!" conmemora sus 20 años

La campaña socioambiental "¡Paren de Fumigarnos!" conmemorará sus 20 años de trayectoria con una radio en vivo abierta a la comunidad, prevista para este miércoles 28 de octubre en la ciudad de Santa Fe. La actividad se realizará de 19 a 21 en el Instituto Superior N.º 12 Gastón Gori, ubicado en 9 de Julio 1756, y reunirá a legisladores, organizaciones socioambientales y artistas.

La jornada busca recuperar el recorrido de estas dos décadas de organización y reclamos vinculados con la salud, el cuidado del ambiente y los derechos de las poblaciones afectadas por el uso de agrotóxicos. También será un espacio para compartir experiencias, debatir sobre la problemática y renovar los vínculos entre los distintos sectores que participan de estas demandas.

Entre los invitados se encuentran los diputados Antonio Riestra, José María Tessa y Carlos Del Frade, quienes han presentado iniciativas legislativas relacionadas con esta temática. La propuesta incluirá, además, la participación de organizaciones socioambientales y números musicales, junto con estudiantes del Instituto Gastón Gori.

A lo largo de su trayectoria, la campaña ha impulsado el debate público sobre los efectos del uso de agroquímicos y ha reclamado un modelo productivo que contemple la protección de la salud de las personas y los territorios. El aniversario será una oportunidad para repasar ese camino y poner en común los desafíos pendientes en materia socioambiental.

La actividad será abierta a la comunidad y de entrada libre, en el marco de una convocatoria que busca reunir a organizaciones, estudiantes y vecinos interesados en la temática.