Avanza el tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe: comenzó una nueva etapa

El Gobierno de Santa Fe puso en marcha una nueva etapa de la obra del tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe, con la firma del contrato para ejecutar un tramo de 17,5 kilómetros entre San Lorenzo Centro y el empalme con el Desvío Timbúes. Los trabajos demandarán una inversión de 70.000 millones de pesos y tendrán un plazo de ejecución de 18 meses.

El acto fue encabezado este lunes por el gobernador Maximiliano Pullaro, quien destacó la importancia de ampliar la capacidad de una vía estratégica para el transporte de cargas y la conexión con los puertos del sur provincial. La obra dará continuidad al primer tramo, de 16,5 kilómetros, inaugurado el 23 de febrero pasado.

La nueva etapa estará a cargo de Luis Losi S.A., empresa adjudicataria de la licitación, y se ejecutará desde Timbúes hacia el sur. Según se informó desde la Dirección Provincial de Vialidad, la modalidad de trabajo por tramos apunta a mantener la circulación y reducir las interrupciones en uno de los corredores con mayor tránsito de la provincia.

El proyecto busca facilitar el desplazamiento de vehículos, especialmente del transporte pesado que se dirige a las terminales portuarias de la región. La intervención contempla la incorporación de un carril adicional en ambos sentidos a lo largo del tramo previsto.

La inversión, calculada a valores de enero de 2026, se financiará con recursos provinciales y un préstamo de 150 millones de dólares de la Corporación Andina de Fomento (CAF). La licitación nacional e internacional recibió nueve ofertas y la adjudicación se formalizó el 30 de junio.

Durante el acto, Pullaro defendió la continuidad de la obra pública en un contexto económico complejo y sostuvo que la Provincia decidió avanzar con la reparación de rutas existentes y la construcción de nuevos tramos. "Cuando una economía no está bien, el Estado tiene que invertir para generar trabajo y derrame económico en cada una de las regiones", afirmó.

El mandatario también hizo referencia al estado de la infraestructura vial santafesina y a la necesidad de mejorar las condiciones de circulación para la producción. "Por aquí sale el 70 % de la producción del país. Nos teníamos que hacer cargo, dejar de echar culpas, y hacer", expresó.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, señaló que la ampliación permitirá que, una vez completada esta etapa, el 20 % de la autopista cuente con tercer carril. Además, destacó que la intervención forma parte del plan provincial de infraestructura vial.

En tanto, Liliana Paladini, gerenta general y presidenta del fideicomiso que administra el corredor vial AP-01, remarcó la importancia de mejorar la transitabilidad para facilitar el traslado de las cargas hacia los puertos y los mercados internacionales.

La primera etapa del proyecto comprendió 16,5 kilómetros desde la avenida de Circunvalación de Rosario hasta el acceso a San Lorenzo Centro. Con la nueva intervención, el tercer carril avanzará hacia el sector que conecta con el circuito portuario de Timbúes.