Ciclovías y movilidad urbana: avanzan en un proyecto con participación del CONICET

La asociación civil Construir Santo Tomé y el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales del CONICET (IHUCSO-CONICET) avanzaron en un trabajo conjunto para estudiar y planificar futuras trazas de ciclovías y bicisendas en nuestra ciudad. El acuerdo busca incorporar herramientas técnicas y conocimientos especializados al desarrollo de una propuesta de movilidad acorde a las necesidades de los vecinos.

El convenio permitió profundizar el proyecto a partir del aporte de investigadores y profesionales vinculados al urbanismo, la arquitectura y las ciencias sociales, que trabajan sobre las formas en que se desplaza la población y las características de la circulación urbana.

La iniciativa se encuentra enmarcada en el Plan de Movilidad Urbana que impulsa el concejal Rodrigo "Tata" Alvizo junto a Construir Santo Tomé, con la participación de vecinos, instituciones y profesionales. Como parte de ese proceso, se realizaron foros de movilidad, encuestas y distintas propuestas de trazas con el objetivo de identificar los principales recorridos y necesidades de quienes circulan diariamente por la ciudad.

A partir de ese relevamiento, el proyecto apunta a avanzar en el diseño de una red de ciclovías y bicisendas que permita conectar barrios, escuelas y lugares de trabajo, además de favorecer una circulación más segura y ordenada.

La planificación también contempla la necesidad de mejorar la convivencia entre los distintos actores de la movilidad urbana, como bicicletas, automóviles, colectivos y peatones, a partir de una mirada integral sobre el funcionamiento de la ciudad.

Desde Construir Santo Tomé destacaron la importancia de vincular el conocimiento generado en el ámbito académico con las necesidades que surgen de la vida cotidiana. En ese sentido, señalaron que el aporte de especialistas permite avanzar hacia propuestas sustentadas en información, planificación y participación ciudadana.

El trabajo conjunto con el IHUCSO-CONICET constituye así un nuevo paso dentro de la agenda de movilidad urbana que viene desarrollando el espacio, con el objetivo de proyectar una ciudad más conectada, segura y accesible.