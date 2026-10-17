Falleció un jugador de la Liga de Veteranos tras descompensarse: su hijo fue aprehendido por daños en el SAMCo

Por Santotomealdía



Fabián Leonardo Barro, de 50 años, falleció este sábado luego de sufrir una descompensación mientras jugaba al fútbol en nuestra ciudad. El hombre, integrante de la agrupación Casa Club de la Asociación Deportiva Santotomesina de Veteranos, ingresó sin signos vitales al SAMCo local alrededor de las 18.30.

Tras el ingreso del hombre al centro de salud, su hijo de 19 años protagonizó un episodio de desorden y provocó daños en puertas del establecimiento sanitario. De acuerdo con la información oficial, el joven fue aprehendido por personal del Comando Radioeléctrico (CRE). Por el momento, no se difundieron mayores precisiones sobre las circunstancias en las que se produjeron los daños.

El fallecimiento de un jugador de la Liga de Veteranos

La información policial permitió confirmar la identidad del hombre fallecido, que había sido difundida previamente por la Asociación Deportiva Santotomesina de Veteranos. Barro tenía 50 años y formaba parte de Casa Club, una de las agrupaciones que participan de la tradicional competencia de fútbol de veteranos de nuestra ciudad.

A través de un comunicado, la institución expresó sus condolencias por el fallecimiento del jugador. “Lamentamos comunicar el fallecimiento del socio Fabian Barro, jugador de la agrupacion Casa Club, hacemos llegar nuestro pesame a la Familia y Compañeros”, señaló la asociación.

Hasta el momento, no se informaron oficialmente las causas médicas del fallecimiento ni se brindaron mayores detalles sobre las circunstancias de la descompensación.