Villa Adelina Centro: cuatro detenidos tras una nueva balacera en Castelli al 4600

Por Santotomealdía



Un nuevo episodio con disparos de arma de fuego se registró este lunes por la tarde en barrio Villa Adelina Centro, en la zona de Castelli al 4600, donde un operativo de las fuerzas de seguridad terminó con cuatro hombres aprehendidos. El hecho ocurrió alrededor de las 17.30, en un sector de nuestra ciudad donde ya se habían producido otros ataques a balazos durante los últimos meses.

Según la información de fuentes policiales a la que accedió Santotomealdía, la primera intervención estuvo a cargo de Gendarmería Nacional, que acudió al lugar tras recibir un aviso por disparos de arma de fuego. Ante un conflicto entre vecinos, se solicitó la colaboración de la Policía de la Provincia, por lo que se hicieron presentes efectivos de la Subcomisaría 16ª y del Comando Radioeléctrico, entre otras dependencias. El despliegue incluyó un operativo cerrojo que permitió aprehender a cuatro hombres, todos domiciliados en la misma cuadra.

De acuerdo con el reporte policial, durante el procedimiento los efectivos ingresaron a un domicilio vinculado con los hombres aprehendidos y constataron la presencia de cartuchos percutados y proyectiles intactos. Posteriormente, al inspeccionar la parte trasera de la vivienda, los agentes observaron un chapón abierto, por donde, según las primeras apreciaciones, alguna persona podría haberse dado a la fuga. Esa circunstancia deberá ser esclarecida en el marco de la investigación.

Los cuatro hombres fueron trasladados a la Subcomisaría 16ª, mientras se aguardaba la llegada de personal especializado para realizar las pericias correspondientes. El episodio fue informado inicialmente bajo la calificación de abuso de arma y daño. Hasta el momento, no se precisó si hubo personas heridas ni se difundieron detalles sobre las circunstancias que originaron los disparos.

Una zona con reiterados antecedentes de violencia armada

La nueva balacera se produjo en Castelli al 4600, en un sector de Villa Adelina Centro donde se registraron distintos episodios con armas de fuego durante los últimos meses.

Uno de los antecedentes más recientes ocurrió la semana pasada, en Castelli entre Chapeaurouge y Maipú, cuando una balacera dejó un hombre herido. En aquella investigación, la Policía de Investigaciones relevó 25 elementos balísticos y constató impactos de bala en viviendas de la zona.

Durante julio y agosto también se registraron otros ataques en el barrio. Entre ellos, un hombre de 41 años fue herido de bala el 11 de agosto en Batalla de San Lorenzo al 4800, mientras que el 29 de agosto un joven de 27 años recibió disparos en el abdomen y el cráneo en inmediaciones de Ituzaingó y Roverano.

La serie de antecedentes incluye además un hecho fatal: el 27 de noviembre de 2025, Carlos Daniel Tinembart, de 28 años, fue asesinado a balazos en la intersección de Maipú y Castelli, luego de un ataque perpetrado por personas que circulaban en motocicleta.

No hay información que permita establecer una relación entre el tiroteo de este lunes y los episodios anteriores. Sin embargo, la reiteración de hechos con armas de fuego en el mismo sector vuelve a poner el foco sobre la violencia armada registrada en Villa Adelina Centro.