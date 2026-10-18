Un hombre fue aprehendido tras ser denunciado por amenazas de muerte y llevarse a su hijo de 3 años

Un hombre de 30 años fue aprehendido este sábado por la tarde en nuestra ciudad, luego de que su expareja lo denunciara por presuntas amenazas de muerte y por haberse llevado a su hijo de 3 años sin su consentimiento. El episodio comenzó en Plaza Libertad y motivó la intervención de personal de la Comisaría 12.

Tras la denuncia, los efectivos policiales se dirigieron al domicilio del hombre, donde localizaron al niño y constataron que se encontraba en buen estado físico. Posteriormente, alrededor de las 19.10, concretaron la aprehensión del denunciado, mientras que la mujer y los demás menores fueron trasladados a la dependencia policial para formalizar las actuaciones correspondientes.

La denuncia y la intervención policial

De acuerdo con la información difundida, el hecho se inició cuando una mujer de 30 años se encontraba junto a sus hijos en Plaza Libertad y se presentó en el lugar su expareja, a bordo de una motocicleta.

Según el relato de la denunciante, el hombre la habría increpado, insultado y amenazado de muerte. Luego, se habría retirado del lugar con un niño de 3 años, sin contar con el consentimiento de la madre.

Ante esta situación, personal policial de la Unidad Regional I, perteneciente a la Comisaría 12, intervino para localizar al menor.