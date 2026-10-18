Policiales — 18.10.2026 —
Un hombre fue aprehendido tras ser denunciado por amenazas de muerte y llevarse a su hijo de 3 años
El episodio ocurrió el sábado por la tarde en Plaza Libertad. La Policía encontró al niño en el domicilio del denunciado y constató que se encontraba en buen estado físico.
Un hombre de 30 años fue aprehendido este sábado por la tarde en nuestra ciudad, luego de que su expareja lo denunciara por presuntas amenazas de muerte y por haberse llevado a su hijo de 3 años sin su consentimiento. El episodio comenzó en Plaza Libertad y motivó la intervención de personal de la Comisaría 12.
Tras la denuncia, los efectivos policiales se dirigieron al domicilio del hombre, donde localizaron al niño y constataron que se encontraba en buen estado físico. Posteriormente, alrededor de las 19.10, concretaron la aprehensión del denunciado, mientras que la mujer y los demás menores fueron trasladados a la dependencia policial para formalizar las actuaciones correspondientes.
La denuncia y la intervención policial
De acuerdo con la información difundida, el hecho se inició cuando una mujer de 30 años se encontraba junto a sus hijos en Plaza Libertad y se presentó en el lugar su expareja, a bordo de una motocicleta.
Según el relato de la denunciante, el hombre la habría increpado, insultado y amenazado de muerte. Luego, se habría retirado del lugar con un niño de 3 años, sin contar con el consentimiento de la madre.
Ante esta situación, personal policial de la Unidad Regional I, perteneciente a la Comisaría 12, intervino para localizar al menor.