Rompieron la vidriera de un comercio en Avenida 7 de Marzo al 1800

Por Santotomealdía



Un comercio ubicado en pleno centro de nuestra ciudad sufrió la rotura de su vidriera durante la noche de este jueves, en un nuevo episodio de inseguridad que afecta a un local comercial. El hecho ocurrió en avenida 7 de Marzo al 1800, entre Belgrano y Libertad, donde desconocidos rompieron uno de los vidrios del frente de un negocio dedicado a la venta de accesorios de moda.

Por el momento, no está confirmado si los responsables sustrajeron mercadería del establecimiento. Aunque el local cuenta con rejas de protección, la vidriera resultó dañada, aparentemente por el impacto de una piedra u otro objeto contundente. Este viernes por la mañana, la Policía realizaba las primeras diligencias investigativas, entre ellas el relevamiento de cámaras de seguridad de comercios cercanos.

Según pudo observarse en el lugar, la vidriera del negocio sufrió una importante rotura, pese a contar con rejas en su frente. En principio, no se advertía una faltante significativa de los productos que estaban exhibidos, aunque será necesario que la propietaria revise la mercadería para establecer si se produjo alguna sustracción.

La vidriera destruida, este viernes por la mañana. (Crédito: STD)

Más allá de esa circunstancia, el daño ocasionado representa un perjuicio económico para el comercio, que deberá afrontar el reemplazo del vidrio.

Hasta el momento, no se había podido determinar si se trató de un hecho de vandalismo o de un posible intento de robo, por lo que las circunstancias permanecían bajo investigación.

El episodio vuelve a poner el foco en la inseguridad que afecta a los comercios de nuestra ciudad, esta vez en un local situado en pleno centro, sobre una de sus avenidas principales.