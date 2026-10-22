Comenzó el juicio contra un exgerente de Mercedes-Benz por el secuestro de dos trabajadores durante la dictadura

La Justicia argentina inició este jueves el juicio contra Juan Ronaldo Tasselkraut, exgerente de producción de Mercedes-Benz, acusado de haber participado en el secuestro de dos trabajadores de la empresa durante la última dictadura militar. El proceso se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 1 de San Martín y busca determinar su responsabilidad en los casos de Héctor Aníbal Ratto y Diego Eustaquio Núñez.

Tasselkraut está imputado como partícipe necesario de la privación ilegítima de la libertad de ambos operarios, quienes trabajaban en la planta de Mercedes-Benz ubicada en González Catán, partido de La Matanza. Los dos fueron secuestrados en agosto de 1977, en el marco de la persecución contra trabajadores vinculados con la actividad sindical.

Ratto sobrevivió al cautiverio y recuperó su libertad en marzo de 1979. Núñez, en cambio, permanece desaparecido.

Uno de los principales elementos de la acusación es el testimonio brindado por Ratto. Según relató, el 12 de agosto de 1977 había participado de una asamblea dentro de la fábrica y, posteriormente, distintos superiores intentaron convencerlo de que abandonara el establecimiento.

Ante su negativa, Ratto fue llevado por Tasselkraut hasta su oficina. Allí, según su declaración, había dos hombres vestidos de civil que dijeron ser policías. Poco después, efectivos del Ejército se presentaron y se llevaron al trabajador en un vehículo militar.

El sobreviviente también aseguró que, mientras permanecía secuestrado, escuchó al entonces gerente brindar a los represores la dirección de su compañero Diego Núñez. Al día siguiente, el operario fue secuestrado de su domicilio.

Ratto y Núñez permanecieron en distintos centros clandestinos de detención, entre ellos El Campito, ubicado en Campo de Mayo. Mientras Ratto logró recuperar la libertad casi dos años después, nunca volvió a conocerse el destino de Núñez.

La persecución a trabajadores de Mercedes-Benz

El juicio contra Tasselkraut se concentra exclusivamente en los casos de Ratto y Núñez, pero se inscribe en una investigación más amplia sobre la persecución y represión de trabajadores de Mercedes-Benz durante la dictadura.

De acuerdo con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que interviene como querellante en la causa, 18 trabajadores de la empresa vinculados con la actividad sindical fueron secuestrados durante ese período y solo tres sobrevivieron.

La persecución estuvo precedida por conflictos laborales relacionados con reclamos salariales, condiciones de trabajo y ritmos de producción. En ese contexto, trabajadores vinculados a la actividad gremial fueron víctimas de la represión ilegal.

El proceso busca establecer ahora qué responsabilidad tuvo el exdirectivo de Mercedes-Benz en los secuestros de Ratto y Núñez y forma parte de las causas que investigan la posible participación o colaboración de sectores empresariales con los mecanismos represivos desplegados durante la última dictadura.

El CELS participa como querellante institucional junto con representantes de las víctimas y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Las audiencias se realizarán los jueves por la mañana en los tribunales federales de San Martín.