La obra teatral “Las cosas maravillosas” se presentará el 30 de octubre en el Centro Cultural

La obra teatral “Las cosas maravillosas” se presentará en nuestra ciudad el viernes 30 de octubre, a las 21 horas, en el Centro Cultural 12 de Septiembre. La función, que cuenta con el auspicio de la Municipalidad, tendrá como protagonista al actor Mariano Rubiolo, bajo la dirección de Mey Scápola.

Las entradas generales tienen un valor de $35.000 y pueden adquirirse a través de Platea Vip o en las boleterías del Centro Cultural. En tanto, los jubilados podrán acceder a entradas de $28.000, disponibles únicamente mediante compra presencial. La propuesta está sugerida para mayores de 13 años.

Una historia que se construye con el público

Escrita por Duncan Macmillan y Jonny Donahoe, “Las cosas maravillosas” es una versión de Every Brilliant Thing, una obra que combina momentos de humor y emoción a través de una historia construida con la participación de los espectadores.

La propuesta gira en torno a un personaje que comienza a elaborar una lista de las cosas maravillosas que existen en el mundo y por las que vale la pena vivir. A partir de esa idea, el relato aborda distintas experiencias y dificultades de la vida cotidiana.

Una de las características de la puesta es su dinámica interactiva, ya que el narrador invita al público a colaborar en el desarrollo de la historia, convirtiendo a los espectadores en parte de la representación.

La versión que llegará a la ciudad cuenta con Mariano Rubiolo en escena, Mey Scápola en la dirección y Luis Cicero como asistente de dirección.

La presentación se realizará el viernes 30 de octubre, a las 21, en el Centro Cultural 12 de Septiembre, con entradas disponibles de manera anticipada a través de los canales informados.