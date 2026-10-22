Milei, sobre la economía: “La foto es horrible, pero la película es la mejor de la historia”

El presidente Javier Milei reconoció este jueves las dificultades que atraviesa la economía argentina, aunque defendió los resultados de su gestión y aseguró que la situación mejoró respecto de cuando asumió el Gobierno. En una entrevista con Radio Rivadavia, resumió su evaluación con una frase: “La foto es horrible, pero la película es la mejor de la historia”.

El mandatario admitió que persisten la pobreza, la indigencia y las dificultades de muchas familias para llegar a fin de mes, pero sostuvo que esos problemas afectan a menos personas que al comienzo de su mandato. “Nadie niega que hay pobreza, que hay indigencia, pero son muchos menos que los que había antes”, afirmó. También aseguró que la pobreza infantil pasó del 70% al 42%, cifras que mencionó durante la entrevista.

Las dificultades para llegar a fin de mes

Durante la conversación, Milei volvió a cuestionar los análisis y encuestas que señalan que una parte de la población no logra cubrir sus gastos hasta fin de mes. El Presidente consideró que esa expresión es “una frase efectista que no guarda asidero con la realidad” y planteó: “Si el día 20 te quedás sin dinero, ¿cómo estás 10 días sin comer ni beber?”.

A continuación, reconoció que las personas pueden atravesar “restricciones y privaciones”, aunque sostuvo que esas situaciones ya están contempladas en los indicadores de pobreza. “No es que no entendamos que las personas pasan privaciones”, afirmó, y señaló que esas dificultades están reflejadas en el nivel de pobreza, que ubicó en el 32%.

También cuestionó a periodistas y encuestadores por la interpretación de sus declaraciones sobre la situación económica de las familias.

La defensa de su gestión

Milei admitió que “los indicadores de Argentina no están dando tan bien como antes”, pero insistió en destacar los cambios que, según su evaluación, se produjeron desde el inicio de su presidencia. En ese sentido, afirmó: “Soy el primer presidente que baja la inflación” y sostuvo que cumplió con su objetivo de reducir la pobreza.

“Si hoy no llegan a fin de mes, antes mucho menos”, reiteró al comparar la situación actual con la que, según su interpretación, existía antes de asumir. Las declaraciones se produjeron durante una entrevista concedida a Radio Rivadavia este jueves 22 de octubre, día de su cumpleaños, en la que también abordó cuestiones políticas y las perspectivas electorales de 2027.