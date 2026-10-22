José Luis Espert fue procesado por lavado de activos y recibió un embargo de $1.000 millones

El exdiputado nacional José Luis Espert fue procesado este jueves en una causa por presunto lavado de activos, vinculada con una transferencia de 200.000 dólares que recibió de una empresa relacionada con Federico “Fred” Machado, investigado por narcotráfico en Estados Unidos. La decisión fue adoptada por el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli, quien además le prohibió salir del país y dispuso un embargo de $1.000 millones.

La resolución también alcanza al contador Mariano Cosentino, procesado como presunto partícipe necesario del delito, con un embargo de $700 millones. Asimismo, fue incluida Varianza S.A., firma de Espert, sobre la que se fijó un embargo de $500 millones. La defensa del exlegislador rechazó la decisión judicial y sostiene que no se acreditó el origen ilícito de los fondos.

La transferencia que originó la investigación

La causa busca esclarecer las circunstancias de una transferencia realizada en enero de 2020 desde la firma Wright Brothers Aircraft hacia una cuenta vinculada a Espert. El exdiputado sostuvo que el dinero correspondía a un contrato de consultoría económica con Minas del Pueblo, una empresa de Guatemala presidida por Machado.

Sin embargo, la Fiscalía considera que ese contrato habría funcionado como una pantalla para justificar el movimiento de fondos. Entre los elementos señalados por el fiscal Fernando Domínguez figura que, según la investigación, Espert no viajó a Guatemala ni consta que haya visitado las instalaciones de la empresa.

La investigación se inició a partir de una denuncia del diputado nacional Juan Grabois, luego de que trascendiera información contable de una firma vinculada a Machado.

La respuesta de la defensa

El procesamiento fue dispuesto después de que la Cámara Federal de San Martín rechazara un planteo de la defensa que buscaba anular las actuaciones y apartar al fiscal de la causa. El entorno de Espert calificó la resolución como un “disparate conceptual” y reiteró que no se probó que los fondos tuvieran un origen ilícito.

La defensa podría apelar el procesamiento ante la Cámara Federal de San Martín, mientras continúa la investigación. El procesamiento no constituye una condena: se trata de una resolución judicial dictada durante la investigación, que todavía debe avanzar para determinar las eventuales responsabilidades penales.