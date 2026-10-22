Provinciales — 22.10.2026 —
Informaron que más de 65.000 docentes cobrarán el incentivo de Asistencia Perfecta de septiembre
Incluye también a directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares. Según el reporte del gobierno provincial, 58.866 no registraron inasistencias y 6.301 sólo tuvieron una.
El Gobierno Provincial informó que abonará este viernes 23 el monto correspondiente al premio mensual del Programa Asistencia Perfecta a 65.167 docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares de gestión pública y privada que en septiembre no registraron ausencias o solo tuvieron una durante ese período. En ese mes, 58.866 trabajadores no registraron ninguna inasistencia y 6.301 sólo tuvieron una falta.
También anticipó que se abonará el premio trimestral (julio, agosto, septiembre), que aclcanza a 51.266 personas de las cuales 43.650 no tuvieron ninguna ausencia y 7.616 solo tuvieron una. Entre ambos incentivos, el monto total de inversión fue de $ 10.730.921.579, según se detalló.
En septiembre un docente con cargo directivo y supervisión que no haya tenido ausencias recibirá $ 241.679 mientras que un docente de hasta 352 puntos cobrará $ 120.839, un docente con sistema de jornada completa percibirá $ 181.260 y por hora cátedra de nivel superior $ 10.072 y por hora cátedra de otros niveles $ 8.058.
Por su parte, los que tuvieron solo una inasistencia cobrarán $ 120.840 (cargo directivo y supervisión); $ 60.419 para cargo docente de hasta 352 puntos; $ 90.630 los docentes con sistema de jornada completa; y $ 5.036 por hora cátedra de nivel superior, y $ 4.029 por hora cátedra de otros niveles.
En cuanto al reconocimiento trimestral, un docente con cargo directivo y supervisión que no tenga ninguna falta en el trimestre recibirá $ 362.099, un docente de hasta 352 puntos percibirá $181.260 , un docente con sistema de jornada completa cobrará $ 271.890 y por hora cátedra de nivel superior recibirá $ 15.106 y por hora cátedra de otros niveles, $ 12.085.
Y para aquellos que sólo registren una falta en el trimestre representará $ 181.050 (cargo directivo y supervisión), $ 90.630 para cargo docente de hasta 352 puntos, $ 135.945 para docentes con sistema de jornada completa y se abonará $ 7.553 por hora cátedra de nivel superior y $ 6.043 por hora cátedra de otros niveles.
De qué se trata Asistencia Perfecta
Asistencia Perfecta consiste en un incentivo mensual y otro trimestral para premiar al docente que concurre al aula. Surgió como una política del Estado provincial de ahorro y como una de las herramientas de incentivo que permitan reducir el elevado ausentismo que se observaba en la docencia hasta su puesta en marcha.
En el decreto que creó Asistencia Perfecta se detalla que “el Estado debe garantizar la igualdad del acceso a esta educación de calidad impulsando cuantas acciones sean necesarias para evitar situaciones de discriminación, marginalidad o cualquier tipo de segregación que provenga de factores socioeconómicos, culturales, geográficos o de cualquier índole que pudieran restringir el pleno ejercicio del derecho a aprender y a gozar de una educación”.