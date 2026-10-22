“El Centro Comercial tiene que ser para trabajar, no para hacer política”, advirtió el protesorero

Por Santotomealdía



“El Centro Comercial tiene que ser para trabajar, no para hacer política”, advirtió este jueves Vidal Rivero, actual protesorero del Centro Comercial, al referirse al conflicto que mantiene suspendida la renovación de autoridades de la institución. En una entrevista con Radio Nova, el dirigente cuestionó la actuación del expresidente Rubén Ruzicki, quien promovió la medida cautelar judicial que impidió realizar la elección prevista para el martes pasado.

Rivero sostuvo que Ruzicki intentó presentar una lista de candidatos el 9 de octubre, último día del plazo establecido, pero que se retiró con la documentación después de que dos empleadas le señalaran observaciones sobre algunos de sus integrantes. Por ese motivo, afirmó que la nómina nunca fue recibida formalmente ni impugnada por la institución. Su versión contradice la del expresidente, quien aseguró que las empleadas rechazaron recibir la lista y cuestionó la información del padrón de asociados.

“Que no sea un trampolín político de nadie”

Más allá de las diferencias sobre el procedimiento electoral, Rivero puso el acento en lo que considera el problema de fondo: la utilización de la institución como plataforma para desarrollar proyectos políticos personales. “Si hay algo por lo que siempre he velado acá, es que el Centro Comercial no sea un trampolín político de nadie”, expresó. En ese sentido, recordó que durante la presidencia de Ruzicki se produjeron renuncias y una ruptura en la comisión directiva, que vinculó con la decisión del entonces titular de presentarse como candidato a concejal.

Rivero aclaró que hablaba desde su experiencia personal y asumió la responsabilidad por sus cuestionamientos. “El Centro Comercial no es para usarlo políticamente”, insistió.

Sobre la situación actual, Rivero explicó que la comisión directiva decidió recurrir a asesoramiento legal para responder a la presentación judicial y buscar una solución que permita realizar las elecciones cuanto antes. “El Centro Comercial tiene que estar por encima de los intereses personales de la gente”, sostuvo, y remarcó que la definición de las próximas autoridades debe quedar en manos de los asociados.

Finalmente, confirmó que no continuará como integrante de la conducción, aunque aseguró que seguirá colaborando con la institución. Su prioridad, señaló, es que se resuelva el conflicto y pueda concretarse la renovación de autoridades.