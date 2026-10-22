Hong Kong: investigan la venta ilegal de un tratamiento estético elaborado con piel de cadáveres

Las autoridades de Hong Kong investigan la comercialización y aplicación irregular de Elravie Re2O, un producto estético inyectable elaborado a partir de tejido dérmico humano. El tratamiento, desarrollado en Corea del Sur y promocionado por sus propiedades regenerativas, no cuenta con autorización sanitaria en ese territorio y despertó preocupación por los posibles riesgos para la salud.

El caso salió a la luz luego de que se detectara que clínicas y centros de belleza ofrecían el procedimiento sin la debida supervisión médica y, según las denuncias, sin informar claramente a los clientes sobre su origen humano. El precio podía alcanzar los 15.000 dólares de Hong Kong —unos 1.911 dólares estadounidenses— por un paquete de tres sesiones.

Ante la situación, el Departamento de Salud y la Policía realizaron operativos en establecimientos de distintos distritos. Durante los procedimientos, las autoridades incautaron alrededor de un centenar de viales de sustancias reguladas, además de decenas de productos inyectables sin autorización, y detuvieron a una mujer en el marco de la investigación.

La normativa local contempla sanciones para la comercialización ilegal de este tipo de sustancias. Debido a que el producto contiene dermis humana, su uso está alcanzado por disposiciones vinculadas al trasplante de órganos y a la regulación farmacéutica, que prevén penas de hasta dos años de prisión por determinadas infracciones.

Desde el punto de vista técnico, Elravie Re2O es una matriz dérmica acelular humana micronizada, compuesta en un 89% por colágeno, además de elastina y otras proteínas. A diferencia de otros tratamientos estéticos, su función no se limita a estimular la producción de colágeno: el material busca actuar como una estructura tridimensional que permita a las células del propio paciente adherirse y contribuir a la reparación del tejido.

Sin embargo, especialistas advirtieron sobre los riesgos asociados a este tipo de productos. Entre las principales preocupaciones se encuentran la posibilidad de que el proceso de fabricación no elimine por completo el material celular original, el riesgo de transmisión de agentes infecciosos y la aparición de reacciones inmunológicas adversas. También señalaron que la composición y la calidad del material pueden variar según el donante.

El producto fue desarrollado por la compañía surcoreana L&C Bio y se comercializa en Corea del Sur, Japón y Singapur. También se ha detectado su distribución irregular en Estados Unidos, donde la empresa prevé solicitar la aprobación oficial en 2027. Por el momento, no está autorizado en China continental, Taiwán ni el Reino Unido.

En paralelo, el organismo regulador de Corea del Sur analiza posibles cambios en las normas que regulan estos tratamientos, ante los vacíos legales que plantea la utilización de tejidos humanos con fines estéticos.

La investigación en Hong Kong vuelve a poner bajo la lupa los controles sobre los procedimientos de belleza que utilizan materiales de origen humano y los riesgos de su aplicación fuera de los circuitos sanitarios autorizados.