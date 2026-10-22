Corrientes: detuvieron al principal sospechoso por la desaparición de Nancy Godoy y la causa apunta a un femicidio

La investigación por la desaparición de Nancy Estela Godoy, la docente de 52 años cuyo paradero se desconoce desde el 7 de octubre en Corrientes, dio un giro decisivo con la detención de Ireneo Zarza, capataz de la estancia El Curupí, donde funciona la escuela en la que trabajaba la mujer. Para los fiscales a cargo del caso, los elementos reunidos permiten sostener que el hombre sería el autor del femicidio, aunque el cuerpo de la víctima todavía no fue encontrado.

La medida fue ordenada por los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González, quienes encabezan la investigación en el departamento de Esquina. Entre los indicios que comprometen a Zarza, los investigadores señalaron testimonios que lo ubican, durante las horas previas a la desaparición, en un puesto rural situado a unos 150 metros de la Escuela N° 626, donde Godoy se desempeñaba como directora.

De acuerdo con esas declaraciones, el capataz solía pasar las noches en ese lugar y consumir whisky. Los testigos también describieron que, en esas circunstancias, se tornaba agresivo. Esos elementos forman parte de las pruebas que la Fiscalía considera relevantes para sostener la hipótesis del crimen.

Con este avance, la pesquisa dejó de centrarse exclusivamente en la búsqueda de una persona desaparecida y pasó a enfocarse en el esclarecimiento de un presunto femicidio. En paralelo, los rastrillajes se intensificaron en la zona y los investigadores buscan obtener muestras de ADN de la hermana y del hijo de Godoy para contar con material de comparación ante un eventual hallazgo de restos humanos.

Otro de los focos de la causa está puesto en Rosa Leguizamón, quien permanece detenida junto a su pareja, Nahuel Rojas. Ambos están imputados por encubrimiento agravado, mientras los investigadores intentan determinar si tuvieron algún grado de participación en los hechos posteriores a la desaparición.

Según la hipótesis fiscal, Leguizamón habría brindado información falsa a Godoy sobre la posibilidad de regresar ese fin de semana a la ciudad de Esquina. También habría dado versiones contradictorias sobre la fecha en la que supuestamente tenía previsto asistir a una fiesta de doma en Sauce.

En un allanamiento realizado en una vivienda de Leguizamón en esa localidad, los investigadores secuestraron una campera negra y dos alpargatas que podrían pertenecer a la docente. Las prendas serán exhibidas a sus familiares para que intenten reconocerlas. Leguizamón era quien le prestaba un caballo a Godoy para que pudiera trasladarse desde el casco de la estancia, en el paraje El Malezal, hasta la escuela rural.

La causa acumula cinco personas detenidas. Entre ellas se encuentra Ernesto Ezequiel Bordón, arrestado bajo la acusación de falso testimonio y quien, hasta el momento, no fue imputado por la desaparición de la docente. En su vivienda se secuestraron cuatro cuchillos, una camisa y una bombacha de campo con manchas rojizas, elementos que fueron enviados a peritaje para determinar si las manchas corresponden a sangre humana.

Bordón habría afirmado que Godoy fue víctima de un crimen, aunque esa versión no pudo ser corroborada. Su abogado, Norberto Codazzi, cuestionó la validez de esa declaración y sostuvo que su defendido habría sido presionado y maltratado durante la detención.

La desaparición de la docente había sido denunciada por su hijo, Sebastián Medina, luego de que la familia perdiera contacto con ella. Según la presentación realizada ante la Policía, la última comunicación que recibieron fue un mensaje de voz enviado por WhatsApp el 7 de octubre a las 20.34, en el que Godoy hablaba sobre las dificultades que enfrentaba en la escuela por la falta de agua.

En ese audio, la docente relataba que había enviado fotografías y videos del establecimiento a un funcionario para solicitar ayuda y explicaba que debía conseguir agua entre los vecinos. El mensaje constituye uno de los últimos registros conocidos de su actividad antes de que se perdiera su rastro.

Mientras avanzan las entrevistas y los peritajes, la prioridad de los investigadores es encontrar a Nancy Godoy y reunir pruebas que permitan reconstruir lo ocurrido. La detención de Zarza representa el principal avance en una causa que, a más de una semana de la desaparición, tiene como hipótesis central la comisión de un femicidio.