Banco Bica presentó "BiTeen", un paquete financiero gratuito para adolescentes

Banco Bica presentó BiTeen, un paquete financiero gratuito destinado a adolescentes de entre 13 y 17 años que busca acompañarlos en sus primeros pasos en la administración del dinero, con herramientas propias y autorización y acompañamiento familiar.

La propuesta parte de una realidad cada vez más habitual: los adolescentes comienzan a manejar dinero antes de cumplir 18 años, ya sea para recibir transferencias, realizar compras, ahorrar para un proyecto o tomar decisiones de consumo. En ese contexto, la entidad desarrolló una alternativa orientada a que puedan adquirir mayor autonomía financiera de manera gradual.

BiTeen incluye una cuenta remunerada en pesos, una cuenta en dólares y una tarjeta de débito, además de distintas herramientas disponibles desde la aplicación del banco. Los usuarios pueden consultar movimientos, enviar y recibir dinero y realizar compras tanto de manera presencial como online.

Según informó Banco Bica, el paquete no tiene costos de apertura ni de mantenimiento y puede solicitarse desde un celular a través de un proceso simplificado.

La propuesta contempla además la participación de las familias. Para abrir la cuenta, el adolescente necesita la autorización de su madre, padre o representante legal, quien también dispone de herramientas para seguir los movimientos y solicitar el bloqueo o cierre de la cuenta.

"Con BiTeen queremos acompañar una etapa importante para las familias: el momento en que los chicos empiezan a tomar sus propias decisiones sobre el dinero", señaló Mariano César Angulo, gerente general de Banco Bica.

El gerente general agregó que la iniciativa busca promover la educación financiera y la conversación sobre riesgos vinculados al manejo del dinero, entre ellos las apuestas online y la seguridad digital. "Aspiramos a que este primer vínculo con el sistema financiero ayude a construir hábitos responsables y sostenibles en el tiempo", sostuvo.

Además, BiTeen fue diseñado como una propuesta que Banco Bica podrá ofrecer a sus aliados y socios, entre ellos mutuales que trabajan con la entidad. De esta manera, esas organizaciones podrán acercar servicios y beneficios específicos a adolescentes bajo una identidad propia.

En una primera etapa, el paquete estará disponible para solicitantes de Santa Fe, Entre Ríos, la Ciudad de Buenos Aires y La Plata. Según explicó la entidad, estos mercados permitirán acompañar de cerca la implementación y recoger aprendizajes para una eventual ampliación.

La propuesta fue desarrollada con potencial de alcance nacional y su disponibilidad podría extenderse progresivamente a otras jurisdicciones, incluida Córdoba mediante acuerdos con mutuales de esa provincia.