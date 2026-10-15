El Coro de Cámara presentará una obra de Benjamin Britten en la Parroquia Inmaculada Concepción

El Coro de Cámara de la Escuela Coral Municipal Carlos Guastavino de Santo Tomé ofrecerá este domingo 18 de octubre una presentación especial en la que interpretará la Missa Brevis en Re, Op. 63, del compositor británico Benjamin Britten.

La presentación se realizará a las 20:30, una vez finalizada la celebración de la misa, en la Parroquia Inmaculada Concepción y Santo Tomás de Aquino, ubicada en Obispo Gelabert 2051.

La obra elegida forma parte del repertorio sacro de Britten y fue compuesta para coro femenino y órgano, por lo que la propuesta permitirá acercar al público a una pieza destacada de la música coral del siglo XX.

En esta oportunidad, la dirección estará a cargo de Oscar Llobet, quien participará como director invitado. El coro, que habitualmente es conducido por la profesora Evelyn Plaumer, contará además con el acompañamiento en órgano de los profesores Mario Spinosi y Juan Eduardo Voutat.

La actividad forma parte de las propuestas culturales de la Escuela Coral Municipal y ofrecerá al público la posibilidad de disfrutar de una obra de uno de los compositores británicos más reconocidos del siglo XX, en el marco de un espacio religioso de la ciudad.