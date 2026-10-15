Asistencia de Messi, golazo de De Paul y victoria del Inter Miami

Lionel Messi volvió a ser decisivo en el Inter Miami con una asistencia para Rodrigo De Paul, quien marcó uno de los goles en la victoria por 2-0 frente a New York City, en un nuevo compromiso por la Major League Soccer (MLS).

La jugada llegó sobre el cierre del primer tiempo, cuando el conjunto de Florida ya ganaba gracias a un tanto de Germán Berterame. Messi recibió la pelota por la derecha y, con un toque preciso, metió un pase al centro del área para la llegada de De Paul. El mediocampista argentino remató desde la puerta del área y clavó la pelota en el ángulo, para ampliar la ventaja de las Garzas.

El rosarino había regresado a los entrenamientos del Inter Miami el 7 de octubre, luego de su participación con la Selección argentina durante la fecha FIFA. En la victoria por 3-0 ante Benín, el capitán había aportado dos asistencias y convertido un penal, en una noche que también estuvo marcada por el reconocimiento del público en el estadio Monumental.

Tras reincorporarse al equipo estadounidense, Messi retomó la actividad en la recta final de la temporada, en la que el Inter Miami busca sostener sus aspiraciones en la MLS, luego de conquistar la Campeones Cup a mediados del mes pasado.

En su primer partido tras volver de la Selección, el argentino ya había tenido una actuación destacada: marcó dos goles en la victoria por 4-0 frente a DC United, por la fecha 28 del torneo. En aquel encuentro, el uruguayo Luis Suárez había abierto el marcador con un doblete en el primer tiempo, mientras que Messi completó la goleada con dos tantos en el complemento.

Ahora, con una nueva asistencia para De Paul, el capitán argentino volvió a dejar su marca en el triunfo del conjunto de Florida.