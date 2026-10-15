Pakistán: murieron 34 alumnos y un profesor al derrumbarse el techo de una escuela

Al menos 35 personas, entre ellas 34 alumnos, murieron en Pakistán tras el derrumbe del techo de una escuela en la ciudad de Peshawar, en el noroeste del país. El accidente ocurrió este jueves y dejó además más de 30 heridos, seis de ellos en estado crítico, según informaron desde el hospital Lady Reading.

El colapso se produjo cuando una parte del techo cedió y cayó sobre otra estructura, que terminó desplomándose sobre un aula. Varios niños quedaron atrapados bajo los escombros, lo que dio inicio a un amplio operativo de rescate.

Los equipos de emergencia desplegaron 16 ambulancias y más de 60 rescatistas para asistir a las víctimas y buscar posibles sobrevivientes. Las tareas se extendieron durante horas, mientras persistía el temor de que hubiera más menores atrapados entre los restos del edificio. En tanto, padres y vecinos se acercaron al lugar, preocupados por la situación de los alumnos y el personal escolar.

Bilal Ahmad Faizi, portavoz de los servicios de rescate, explicó que el derrumbe de un techo sobre otro agravó las consecuencias del accidente y dificultó las tareas de los equipos de emergencia.

Por su parte, el jefe de la Policía de Peshawar, Saeed Ahmed, señaló que el edificio presentaba deficiencias estructurales y confirmó que el propietario de la escuela fue detenido. Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del siniestro y establecer posibles responsabilidades.

El gobernador de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, Faisal Karim Kundi, solicitó un informe detallado sobre lo ocurrido y ordenó esclarecer las circunstancias del derrumbe.

La tragedia generó también reacciones de las máximas autoridades del país. El primer ministro, Shehbaz Sharif, expresó su "profunda tristeza y hondo pesar por la pérdida de vidas tan valiosas", mientras que el presidente, Asif Ali Zardari, calificó el episodio como un "drama desgarrador".

"En este momento de duelo, toda la nación comparte el dolor de las familias afectadas", señaló el mandatario en otro comunicado.

Tras el accidente, las autoridades paquistaníes se comprometieron a revisar las condiciones edilicias de otras escuelas para prevenir nuevos derrumbes. En el país, este tipo de episodios se vincula con frecuencia a la falta de controles adecuados y al uso de materiales de construcción deficientes.

No se trata del primer hecho de estas características. En junio de este año, más de una decena de niños murieron al derrumbarse un centro de apoyo escolar en Lahore. En 2025, en tanto, 27 personas fallecieron y otras 10 resultaron heridas cuando colapsó un edificio de cinco pisos en el barrio de Lyari, en la ciudad de Karachi.