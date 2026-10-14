Viernes 16 de octubre de 2026

Área Metropolitana — 14.10.2026 —

Un tren de cargas chocó contra un auto en Santa Fe: la conductora saltó antes del impacto

El accidente ocurrió este miércoles, cerca de las 18, en el paso a nivel de Vélez Sarsfield y Salvador del Carril. El Toyota Etios sufrió importantes daños y no hubo personas heridas.

Un auto fue arrastrado varios metros por un tren en Santa Fe: la conductora logró salir a tiempo. (Crédito: Aire Digital)
Un auto fue arrastrado varios metros por un tren en Santa Fe: la conductora logró salir a tiempo. (Crédito: Aire Digital)

Por Santotomealdía

Un tren de cargas chocó contra un automóvil este miércoles, cerca de las 18, en la ciudad de Santa Fe. El accidente ocurrió en el paso a nivel de Vélez Sarsfield y Salvador del Carril, donde un Toyota Etios fue embestido por la formación ferroviaria y arrastrado varios metros. La conductora logró salir del vehículo instantes antes del impacto y resultó ilesa.

“Cuando vi que la tenía a poca distancia, me saqué el cinturón y me bajé del auto. Salté”, relató la mujer en declaraciones a Aire de Santa Fe, al explicar cómo consiguió escapar de una situación que pudo haber tenido consecuencias graves. El choque provocó importantes daños en el lateral del conductor, especialmente en la puerta, el sector de la rueda delantera y el tren delantero del automóvil.

Cómo ocurrió el accidente

Según contó la automovilista, cuando se disponía a atravesar las vías advirtió la presencia de un banderillero que intentaba detener el tránsito, pero no interpretó correctamente su indicación.

En medio de esa situación, el automóvil quedó detenido sobre el paso a nivel, mientras la formación ferroviaria se aproximaba. “Me abataté. Salté del auto porque lo tenía muy cerca”, expresó la conductora al describir los segundos previos al impacto.

El tren terminó embistiendo al Toyota Etios del lado del conductor y lo arrastró varios metros, provocando importantes destrozos en su carrocería.

Importantes daños, pero sin heridos

Como consecuencia del choque, la puerta del conductor y parte de la carrocería cercana a la rueda delantera quedaron destruidas. También se registraron daños en el tren delantero del vehículo.

Pese a la violencia del impacto, no hubo personas lesionadas, ya que la conductora había conseguido abandonar el automóvil antes de que fuera alcanzado por el tren.

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