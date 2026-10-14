Santa Fe se suma a la quinta Marcha Federal Universitaria: horarios y puntos de concentración

Por Santotomealdía

La Universidad Nacional del Litoral (UNL), la UTN Regional Santa Fe y las organizaciones gremiales y estudiantiles convocan a participar este jueves 15 de octubre de la quinta Marcha Federal Universitaria, una movilización que se realizará en distintas ciudades del país para exigir al Gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. En Santa Fe, la concentración principal será a las 16 en Pedro Vittori y bulevar Gálvez, frente a El Molino.

El acto central se realizará a las 17 frente al Rectorado de la UNL, ubicado en bulevar Pellegrini 2750. Bajo el lema “La llama no se apaga”, la comunidad universitaria reclamará recursos para garantizar el funcionamiento de las instituciones, la recomposición de los salarios docentes y nodocentes y la actualización de las becas estudiantiles. La convocatoria también contará con el acompañamiento de organizaciones sindicales y sociales.

El reclamo de las universidades

La quinta Marcha Federal Universitaria es impulsada en Santa Fe por la UNL, la UTN Regional Santa Fe, la Federación Universitaria del Litoral (FUL), la Asociación de Docentes de la UNL (ADUL), la Asociación del Personal NoDocente de la UNL (APUL), la Asociación Gremial de Docentes de la UTN (FAGDUT) y el Centro de Estudiantes de la UTN Santa Fe.

El eje de la movilización es el pedido de cumplimiento efectivo, inmediato e integral de la Ley de Financiamiento Universitario, que, según las autoridades de la UNL, continúa sin ejecutarse a un año de su sanción.

La rectora de la UNL, Laura Tarabella, sostuvo que “seguimos luchando por el cumplimiento efectivo, inmediato e integral de la ley de financiamiento” y remarcó la necesidad de atender las dificultades presupuestarias que atraviesa el sistema universitario.

En ese sentido, afirmó que “son urgentes e indispensables la recomposición salarial de las y los trabajadores docentes y nodocentes, la actualización de las becas estudiantiles y la cobertura de los gastos de funcionamiento desvalorizados por inflación”.

Tarabella también expresó su preocupación por el proyecto de Presupuesto Nacional 2027, al considerar que las partidas previstas no alcanzan para cubrir las necesidades del sistema universitario y científico ni contemplan la recuperación de las pérdidas acumuladas.

“Mediante la marcha también solicitaremos que las legisladoras y los legisladores nacionales revisen ese proyecto, de manera tal que se asegure el pleno funcionamiento de las universidades para el próximo año”, señaló la rectora.

El acompañamiento de los gremios

A la convocatoria de las universidades y sus organizaciones se sumarán otros sectores sindicales, entre ellos la CGT y la CTA Santa Fe, que expresaron su respaldo al reclamo por el financiamiento de la educación superior pública.

Por su parte, el secretario general de APUL, Rubén Núñez, sostuvo que la movilización también busca expresar una defensa más amplia de la educación pública y de las instituciones democráticas.

“Fundamentalmente, esta consigna de la marcha es en defensa de la democracia, la soberanía y la educación”, expresó.

Núñez advirtió, además, sobre las consecuencias que podría tener la falta de recursos durante 2027. “Si no tenemos esta ley de financiamiento universitario y los fondos pertinentes no están contenidos en toda la ley del presupuesto, el sistema universitario argentino no va a poder funcionar el próximo año”, afirmó.

En cuanto a las actividades previstas para este jueves, la CTA Santa Fe anunció una marcha desde la sede de APUL hasta el Rectorado, con salida a las 15, una hora antes de la concentración principal convocada por las universidades en El Molino.

La central sindical también incorporó a su convocatoria otros planteos, entre ellos el pedido de derogación del DNU 70/23 en lo referido a la Ley de Tierras, la declaración de la emergencia en discapacidad y el tratamiento de proyectos vinculados con el endeudamiento familiar. Se trata de demandas planteadas por la CTA, adicionales al reclamo universitario que constituye el eje de la Marcha Federal.

También habrá movilizaciones en Rosario y Reconquista

La jornada de protesta tendrá expresiones en otras ciudades de la provincia. En Rosario, la CTA anunció una concentración a las 15.30 en la plaza San Martín, desde donde se marchará hacia el Monumento Nacional a la Bandera.

En Reconquista, en tanto, está previsto para las 18 un abrazo simbólico y una caravana desde la UTN. La quinta Marcha Federal Universitaria se desarrollará así en distintos puntos del país, con el reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y la asignación de recursos para el funcionamiento de las universidades públicas como principales demandas.