Milei y Bullrich se reunieron durante más de dos horas en Olivos, luego de varios desacuerdos

El presidente Javier Milei mantuvo un encuentro de más de dos horas con la senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, en medio de las diferencias que la legisladora expresó con el Gobierno durante los últimos meses. Ambos se refirieron a la reunión en sus redes sociales, aunque sin brindar detalles sobre los temas tratados.

“Conversación profunda con el presidente Javier Milei. Hablamos de todo lo que vengo planteando, con total sinceridad”, publicó Bullrich en la red social X. La senadora cerró el mensaje con la sigla TMAP, que significa “todo marcha de acuerdo al plan”.

Por su parte, el mandatario compartió en Instagram una referencia al encuentro, realizado durante un desayuno de trabajo en la residencia de Olivos. “Desayuno de trabajo con Patricia Bullrich en Olivos para hablar de todos los temas a fondo: MAGA”, escribió, en alusión a la consigna política que utiliza habitualmente.

La reunión se produjo después de que Bullrich participara, a comienzos de la semana, de un encuentro de gabinete encabezado por Milei en la Casa Rosada. Al día siguiente, el vocero presidencial, Adrián Ravier, había buscado reducir las tensiones al asegurar que la senadora apoya la candidatura del Presidente para las elecciones de 2027.

Pese a los desacuerdos recientes, Bullrich mantiene un papel central en las negociaciones legislativas y en el vínculo con los bloques aliados en la Cámara Alta, donde el oficialismo necesita reunir apoyos para avanzar con sus iniciativas.

Uno de los principales focos de conflicto fue la discusión del Presupuesto 2027 y los cambios vinculados con Discapacidad. Bullrich aseguró que no había sido informada sobre el contenido de esos artículos, pese a integrar la mesa política del Gobierno. Además, cuestionó públicamente la coordinación interna y apuntó contra el Ministerio de Economía por haber enviado modificaciones que, según sostuvo, no habían sido anticipadas a la conducción parlamentaria.

La controversia tuvo otro capítulo cuando Bullrich publicó un video musicalizado con una canción de Lali Espósito, horas después de sus críticas por los cambios en Discapacidad. Milei optó por restarle importancia al episodio y afirmó públicamente que no veía inconvenientes en la elección de la artista.

Las diferencias también alcanzaron la estrategia del oficialismo en torno a la Ley de Tierras. Bullrich cuestionó la decisión de avanzar con el tratamiento legislativo mientras seguía abierta la discusión judicial y advirtió que impulsar una nueva ley sin garantías de aprobación podía debilitar el instrumento con el que ya contaba el Ejecutivo a través del DNU 70/2023.

En ese contexto, este viernes 9 de octubre, la Corte Suprema suspendió de manera provisoria los efectos del artículo 154 del decreto, que había derogado la Ley 26.737 de Tierras Rurales. La medida regirá hasta que la Justicia Federal de Bariloche resuelva sobre la legitimación de los demandantes y analice el pedido de una cautelar.

El encuentro entre Milei y Bullrich se produjo así en un escenario de diferencias sobre la coordinación política y la estrategia legislativa del oficialismo. Por el momento, ninguno de los dos difundió detalles sobre los acuerdos o definiciones que pudieron surgir de la conversación.