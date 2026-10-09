Anunciaron que la subasta de bienes incautados al delito alcanzó récord de inscriptos

El gobiero provincial informó que se registró un récord de inscriptos para participar de la sexta subasta de bienes incautados al delito. Tras cerrar el plazo, fueron 8.796 las personas que se anotaron para pugnar por los objetos que se pondrán en remate el próximo viernes en la Estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe.

Desde la Casa Gris destacaron, además, que será la subasta con mayor cantidad de lotes desde la creación de la Aprad: 224 en total. La oferta incluye 91 motocicletas, 80 vehículos, dos lanchas, 40 bicicletas, un inmueble en la ciudad de Rosario y 10 máquinas arcade retro para restaurar.

Según el reporte oficial, 7.139 de las personas anotadas corresponden a Santa Fe; 565 a Entre Ríos; 519 a Buenos Aires; 214 a Córdoba; 79 a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 37 a Chaco; 32 a Corrientes; 30 a Misiones; 25 a Neuquén; 23 a La Pampa; 19 a Santiago del Estero; 14 a Mendoza; 13 a San Luis; 12 a Catamarca y otras 12 a Salta; 11 a Tucumán; 10 a Formosa; 9 a Jujuy; 7 a San Juan y otras 7 a Tierra del Fuego; 6 a Chubut; 5 a Santa Cruz y otras 5 a Río Negro; y 3 a La Rioja.

No obstante, las autoridades aclararon que ahora se realizará un análisis y cruce datos para evitar que entre los anotados haya personas vinculadas con las organizaciones delictivas a las que se les secuestraron los bienes que serán subastados.

Exhibición de los lotes

Los 224 lotes podrán visitarse el jueves 15 de octubre, de 10 a 18, en la Estación Belgrano. La exhibición continuará el viernes 16, de 8.30 a 13. Las acreditaciones para participar del remate comenzarán ese viernes a las 14.30, mientras que el inicio de la subasta está previsto para las 16.20.

Finalmente, el gobierno provincial indicó que proyecta una recaudación de entre 700 y 800 millones de pesos, que se destinarán a asistir a víctimas del delito y a financiar programas sociales vinculados con las escuelas, la salud mental y las adicciones.