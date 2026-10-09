Viernes 09 de octubre de 2026

Sociedad — 09.10.2026 —

La maratón Gladys Erbetta ya tiene fecha: se correrá el 1° de noviembre

En esta 37ma. edición habrá una modalidad recreativa y dos competitivas, con largada desde el camping municipal. La carrera se disputará el domingo 1° de noviembre, desde las 9, y las inscripciones ya se encuentran abiertas.

Se espera una importante concurrencia en esta nueva edición de la maratón Gladys Erbetta.
Se espera una importante concurrencia en esta nueva edición de la maratón Gladys Erbetta.

La Municipalidad de Santo Tomé confirmó que la próxima edición de la maratón pedestre Gladys Erbetta se disputará el domingo 1° de noviembre, con largada prevista para las 9 en el camping municipal, ubicado en calle Libertad 1072.

La competencia, organizada por la Dirección de Deportes municipal, contará con tres modalidades: 3 kilómetros recreativos, 5 kilómetros y 10 kilómetros competitivos. La propuesta está destinada tanto a quienes buscan participar de una actividad física recreativa como a los corredores que quieran afrontar un desafío deportivo.

La inscripción para participar de la 37ma. edición se realizará de manera online y tendrá un costo de $10.000 para el circuito recreativo y $25.000 para las distancias competitivas. En todas las modalidades se entregará un kit de participación.

Las personas interesadas pueden anotarse a través del siguiente enlace: https://gala.folderit.net/e/maratongladyserbetta. Para realizar consultas, también pueden dirigirse a la Dirección de Deportes o comunicarse al teléfono 0342-4741678 o por WhatsApp al 342-6486445, de lunes a viernes, de 8 a 18.

La carrera lleva el nombre de Gladys Hurí Erbetta, atleta nacida en Santo Tomé en 1928, que representó a la Argentina en los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952. Allí participó en las pruebas de 200 metros llanos, salto en largo y posta 4 x 100 metros.

Apodada La Dama del Salto y La Embajadora de Santo Tomé, Erbetta consiguió récords provinciales, argentinos y sudamericanos. En 1999 fue elegida Deportista del Siglo de Santo Tomé y también recibió la distinción de Ciudadana Ilustre de la ciudad de Santa Fe.

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