La maratón Gladys Erbetta ya tiene fecha: se correrá el 1° de noviembre

La Municipalidad de Santo Tomé confirmó que la próxima edición de la maratón pedestre Gladys Erbetta se disputará el domingo 1° de noviembre, con largada prevista para las 9 en el camping municipal, ubicado en calle Libertad 1072.

La competencia, organizada por la Dirección de Deportes municipal, contará con tres modalidades: 3 kilómetros recreativos, 5 kilómetros y 10 kilómetros competitivos. La propuesta está destinada tanto a quienes buscan participar de una actividad física recreativa como a los corredores que quieran afrontar un desafío deportivo.

La inscripción para participar de la 37ma. edición se realizará de manera online y tendrá un costo de $10.000 para el circuito recreativo y $25.000 para las distancias competitivas. En todas las modalidades se entregará un kit de participación.

Las personas interesadas pueden anotarse a través del siguiente enlace: https://gala.folderit.net/e/maratongladyserbetta. Para realizar consultas, también pueden dirigirse a la Dirección de Deportes o comunicarse al teléfono 0342-4741678 o por WhatsApp al 342-6486445, de lunes a viernes, de 8 a 18.

La carrera lleva el nombre de Gladys Hurí Erbetta, atleta nacida en Santo Tomé en 1928, que representó a la Argentina en los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952. Allí participó en las pruebas de 200 metros llanos, salto en largo y posta 4 x 100 metros.

Apodada La Dama del Salto y La Embajadora de Santo Tomé, Erbetta consiguió récords provinciales, argentinos y sudamericanos. En 1999 fue elegida Deportista del Siglo de Santo Tomé y también recibió la distinción de Ciudadana Ilustre de la ciudad de Santa Fe.