Sauce Viejo: en votación dividida, el Concejo rechazó la exclusión de Pedro Uliambre

Por Santotomealdía

El Concejo Municipal de Sauce Viejo rechazó este viernes el pedido de exclusión del concejal Pedro Uliambre, luego de una votación dividida que terminó con tres votos a favor de su permanencia y dos a favor de apartarlo de su banca. De esta manera, el edil continuará ejerciendo sus funciones.

La definición llegó después de varias semanas de tratamiento y sucesivas postergaciones. Carlos Piedrabuena, Daniel Hansen y Susana De Castro votaron en contra de la exclusión, mientras que Valeria Echeverri y Natalia Benítez se pronunciaron a favor. Uliambre no participó de la votación, ya que, por reglamento, no podía votar sobre su propia situación.

Durante el tratamiento se presentaron dos dictámenes con posiciones contrapuestas. El de mayoría, firmado por Piedrabuena, Hansen y De Castro, planteó la continuidad de Uliambre. En tanto, el dictamen de minoría, impulsado por Echeverri y Benítez, sostuvo la postura favorable a su exclusión.

El procedimiento se había iniciado a partir de un pedido del Ejecutivo municipal, que planteó la exclusión del concejal por la existencia de sentencias judiciales firmes vinculadas con deudas de tasas y servicios municipales.

El caso fue analizado en el marco de la Ley Provincial 14.436, que contempla impedimentos para ejercer el cargo de concejal y establece una mayoría especial de dos tercios para resolver una exclusión. En el Concejo de Sauce Viejo, integrado por seis miembros, esa mayoría equivale a cuatro votos.

La sesión extraordinaria había comenzado el 23 de septiembre y atravesó distintos cuartos intermedios, pedidos de documentación y reuniones de comisión. Incluso, el martes pasado no pudo retomarse por falta de quórum.

Finalmente, la votación de este viernes cerró el tratamiento del pedido de exclusión con una mayoría favorable a la continuidad de Uliambre en el Concejo.