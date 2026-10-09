La AFA comenzará a cobrar por LPF Play: cuánto costará ver los partidos de Colón

La AFA anunció que LPF Play comenzará a cobrar una suscripción para ver los partidos del Ascenso a partir del viernes 16 de octubre. La medida modificará el acceso a las transmisiones, que hasta ahora podían seguirse de manera gratuita, y tendrá impacto directo en los hinchas de Colón, que transita la recta final de la Primera Nacional con el objetivo de avanzar en la pelea por el ascenso.

La plataforma incorporará el Plan Plus, que tendría un costo inicial de 15.000 pesos mensuales. Con ese abono, los usuarios podrán acceder a los encuentros de la Primera Nacional y a otros contenidos del Ascenso incluidos en el servicio.

El cambio llegará en un momento clave del campeonato, cuando comienzan a definirse las posiciones y los equipos buscan asegurarse un lugar en las instancias decisivas. Para Colón, cada punto puede resultar importante en la búsqueda de una mejor ubicación en la Zona A y con la ilusión de pelear por el regreso a Primera División.

De esta manera, seguir los partidos del Sabalero por streaming dejará de ser gratuito. En el tramo final del torneo, los simpatizantes deberán tener en cuenta el nuevo costo de acceso a las transmisiones para continuar viendo al equipo a través de LPF Play.