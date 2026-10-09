Colapinto largará 11° la Sprint del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1

Franco Colapinto largará desde el 11° puesto la carrera Sprint del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, luego de quedar a solo 94 milésimas de segundo de su compañero de Alpine, Pierre Gasly, quien consiguió avanzar a la última tanda clasificatoria.

El piloto argentino mostró una mejora progresiva durante la clasificación y consiguió su mejor registro en la SQ2, con un tiempo de 1:33.249. Sin embargo, Gasly marcó 1:33.155 y se quedó con el décimo lugar, el último que daba acceso a la SQ3. En esa instancia, el francés no pudo mejorar demasiado y terminó décimo, por lo que largará una posición por delante de Colapinto.

Tras la sesión, el argentino explicó que todavía tiene dificultades para encontrar buenas sensaciones al comienzo de las vueltas. “Me estuvo costando un poco al principio de la vuelta, no me siento cómodo con los frenos y las gomas al principio de la vuelta para arrancar y tener el grip que quiero y que siento que debería tener con la goma nueva”, señaló en diálogo con ESPN.

De todos modos, Colapinto valoró el giro que le permitió quedar cerca de la última tanda clasificatoria. “La vuelta fue buena”, sostuvo, y agregó que deberán trabajar en la puesta a punto del auto para mejorar su rendimiento.

La clasificación para la Sprint tuvo como principal protagonista a Max Verstappen, quien marcó el mejor tiempo, con 1:31.156. El neerlandés superó a George Russell, que registró 1:31.276, y a Charles Leclerc, con 1:31.399. Sin embargo, Verstappen quedó bajo investigación por una posible infracción a la bandera amarilla, por lo que su posición podría estar sujeta a una sanción.

La carrera Sprint se disputará este sábado 10 de octubre desde las 6 de la mañana, hora argentina, sobre un total de 21 vueltas en el circuito callejero de Marina Bay. Más tarde, a las 9.30, se realizará la clasificación para la carrera principal.

El Gran Premio de Singapur se correrá el domingo 11 de octubre, desde las 9 de la mañana de Argentina, a 62 vueltas.