Unión recibe a Defensa y Justicia con la necesidad de cortar la racha negativa

Unión recibirá este viernes a Defensa y Justicia por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. El encuentro comenzará a las 21.45 en el estadio 15 de Abril, con arbitraje de Darío Herrera y transmisión de ESPN Premium, donde el Tatengue buscará cortar una racha de tres derrotas consecutivas y sumar puntos importantes para acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs.

El equipo dirigido por Leonardo Madelón viene de caer por 3-0 ante Boca en La Bombonera. Con 13 puntos, Unión comenzará la fecha fuera de la zona de clasificación, aunque se encuentra a cuatro unidades de ese grupo y todavía tiene cinco partidos por delante para intentar meterse entre los equipos que avanzarán a la siguiente instancia.

De cara al compromiso de esta noche, Madelón analiza modificaciones y podría volver al esquema 4-4-2. En defensa, Tobías Rubio ingresaría por Pintado, mientras que en el mediocampo persiste la duda sobre la presencia de Lucas Menossi, quien arrastra una fascitis plantar. Si no llega en condiciones, Emilio Giaccone e Ignacio Malcorra aparecen como alternativas para acompañar a Joaquín Mosqueira. En ataque, la incógnita pasa por quién acompañará a Cristian Tarragona: Marcelo Estigarribia o Eric Ramírez.

La probable formación de Unión sería: Matías Mansilla; Tobías Rubio, Matías Rocha, Juan Pablo Ludueña y Lucas Ayala; Mauro Luna Diale o Julián Palacios, Emilio Giaccone, Joaquín Mosqueira e Ignacio Malcorra; Cristian Tarragona y Eric Ramírez. DT: Leonardo Madelón.

Del otro lado estará un Defensa y Justicia que atraviesa un buen momento. El equipo dirigido por Julio Vaccari viene de golear 3-0 a San Lorenzo y perdió apenas uno de sus últimos ocho partidos. Con 21 puntos, ocupa el tercer puesto de la Zona A y se mantiene entre los principales protagonistas del campeonato.

La probable formación del Halcón sería: Matías Borgogno; Valentín Loza, Damián Fernández, David Martínez y Fernando Román o Demian Domínguez; David Barbona, Santiago Sosa y Maximiliano Porcel; Jeremías Lucco, Leandro Fernández y Juan Gutiérrez. DT: Julio Vaccari.