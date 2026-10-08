Traspaso a ASSA: ya está definido el dictamen de mayoría que se votará el martes en el Concejo

Por Santotomealdía



El proyecto de traspaso del servicio de agua y cloacas a Aguas Santafesinas (ASSA) llegará a la sesión del próximo martes con un dictamen de mayoría respaldado por el oficialismo y Giselle Miravete, de La Libertad Avanza. Después de las reuniones de las comisiones de Hacienda y Gobierno, quedó definido el texto que se pondrá a consideración del Concejo, mientras que el bloque justicialista confirmó que presentará un dictamen en minoría.

La principal modificación al proyecto enviado por el Ejecutivo establece que determinadas decisiones vinculadas al futuro acuerdo con ASSA deberán contar con intervención y aprobación del Concejo. La propuesta fue firmada el miércoles por Miravete y Alejandra Chena en Hacienda y recibió el acompañamiento del oficialismo en Gobierno, según confirmó a Santotomealdía el concejal Fernando Alí.

El cambio se concentra en el artículo 3 de la iniciativa, que originalmente otorgaba al Ejecutivo una autorización amplia para negociar y suscribir los instrumentos necesarios para concretar la incorporación del servicio a Aguas Santafesinas.

La nueva redacción mantiene esa facultad, pero introduce una condición: cuando los acuerdos o instrumentos impliquen nuevas obligaciones económicas o financieras, disposición de bienes municipales o modificaciones en la situación del personal afectado al servicio, será necesaria la intervención previa y posterior aprobación del Concejo.

De esta manera, el proyecto conserva la autorización para avanzar con las gestiones ante la Provincia y ASSA, pero incorpora una instancia de control legislativo sobre esos aspectos. La modificación también contempla una de las preocupaciones expresadas por ASTEOM respecto de los más de 80 trabajadores municipales vinculados a los servicios de agua y cloacas.

El PJ presentará un dictamen en minoría

Por otra parte, desde el bloque justicialista confirmaron a Santotomealdía que impulsarán un dictamen en minoría, aunque su redacción todavía no estaba concluida. La diferencia central con la propuesta de mayoría está en el momento en que debe intervenir el Concejo. Mientras el texto respaldado por el oficialismo y Miravete permite autorizar el inicio del proceso y establece controles sobre determinados compromisos posteriores, el PJ sostiene que no debería otorgarse esa autorización sin conocer previamente el convenio y las condiciones concretas del traspaso.

Esa posición había sido anticipada por Rodrigo Alvizo en una entrevista con este medio. “La modificación que le vamos a hacer es que no se autorice el traspaso en tanto y en cuanto no esté el convenio y las condiciones”, afirmó el concejal.

El justicialismo también reclama información sobre el destino de los fondos recaudados por el Municipio durante el período en que se acumuló la deuda con ASSA, además de precisiones sobre las inversiones previstas, la situación de los trabajadores y las condiciones futuras de prestación del servicio.

La definición será el martes

Concluido el trabajo de las comisiones, el martes 13 de octubre el Concejo volverá a tratar el proyecto del Ejecutivo, que había sido enviado a Hacienda y Gobierno durante la sesión anterior.

El dictamen de mayoría cuenta con el respaldo político del oficialismo y de Miravete, los mismos sectores que reúnen los seis votos necesarios para alcanzar la mayoría especial de dos tercios requerida para autorizar la incorporación al régimen de ASSA. De todos modos, la aprobación deberá concretarse mediante la votación en el recinto.

La sesión permitirá conocer también la propuesta definitiva del PJ y las diferencias entre ambos textos. Lo que estará en discusión es la autorización legislativa para avanzar con el proceso de traspaso, no la aprobación de un convenio definitivo con ASSA, cuyas condiciones todavía deben formalizarse.