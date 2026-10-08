Villa Luján: después de recolectar 450 bolsas de residuos, la basura vuelve a ser un problema

Por Santotomealdía



A poco más de dos meses de una campaña comunitaria que permitió recolectar alrededor de 450 bolsas de residuos, la Vecinal Villa Luján volvió a denunciar problemas de limpieza en distintos sectores del barrio. A través de sus redes sociales, la institución difundió imágenes de nuevas acumulaciones de basura y reclamó medidas para evitar que se repitan estas situaciones.

Las publicaciones corresponden a Moreno al 4000, frente al Club Ciclista, y Uruguay al 2600. En ambos casos, la Vecinal cuestionó conductas que perjudican el mantenimiento de los espacios públicos. Los posteos generaron numerosas reacciones de vecinos, entre ellas pedidos de mayores controles, sanciones y respuestas municipales.

La primera publicación, realizada el 7 de octubre, muestra un automóvil detenido junto a una acumulación de residuos sobre calle Moreno al 4000. La institución acompañó la imagen con una fuerte crítica: “Postal del abandono y el desinterés por los que vivimos en Villa Luján”.

La Vecinal calificó la situación como una “imagen indignante” y cuestionó la irresponsabilidad de quienes arrojan residuos en lugares no habilitados. Entre los comentarios de la publicación, distintos vecinos reclamaron controles y sanciones para quienes ensucian la vía pública. También expresaron su malestar por tener que limpiar reiteradamente sectores donde vuelven a aparecer residuos poco después de las tareas de mantenimiento.

Un segundo reclamo por la situación en calle Uruguay

En otra publicación, la Vecinal compartió un video registrado por una vecina en Uruguay al 2600, donde se observa a una persona manipulando bolsas y residuos en la calle. Según la institución, se trata de una situación recurrente que afecta la limpieza del sector.

“¿Quién se hace cargo? Un problema que afecta a todo el barrio”, expresó la Vecinal, que además cuestionó la falta de respuestas ante los reclamos realizados.

La publicación hace referencia a una presunta situación de salud mental de la persona involucrada, un aspecto que no cuenta con confirmación independiente. Más allá de esa circunstancia, la institución reclamó que intervengan los organismos correspondientes y sostuvo: “Creemos que la discapacidad no debe ser una excusa para el abandono institucional. Necesitamos que las áreas competentes intervengan de manera urgente”.

El antecedente de las 450 bolsas recolectadas

Las nuevas denuncias se producen después de la campaña de limpieza comunitaria realizada el 25 de julio, cuando vecinos del barrio, con acompañamiento municipal, retiraron aproximadamente 450 bolsas de residuos de calles y sectores donde se habían formado microbasurales.

En aquella oportunidad, la presidenta de la Vecinal Villa Luján, Danisa Robledo, había advertido que todavía quedaban lugares sin intervenir y que sería necesario repetir la experiencia.

También había señalado que uno de los principales problemas era la rápida reaparición de basura en sectores previamente limpiados. “Necesitamos que se cumpla la recolección domiciliaria y el retiro de ramas para que en poco tiempo no volvamos a tener la misma situación”, había expresado entonces.

Ahora, las nuevas publicaciones vuelven a poner en discusión cómo sostener la limpieza del barrio después de las jornadas comunitarias, tanto mediante el cumplimiento de los servicios habituales como a través de controles y acciones frente a situaciones reiteradas de acumulación y dispersión de residuos.