Aguas Santafesinas asumirá el servicio de agua potable de la ciudad: el anuncio será este viernes

Por Santotomealdía



Aguas Santafesinas asumirá el servicio de agua potable de la ciudad, según pudo confirmar Santotomealdía a través de distintas fuentes vinculadas a la decisión. El anuncio se realizará este viernes por la mañana en Casa de Gobierno, en medio de la fuerte repercusión generada por la deuda superior a los $6.000 millones que el Municipio mantiene con la empresa provincial.

La conferencia está prevista para este viernes 11 de septiembre, a las 8, y contará con la presencia del intendente Miguel Weiss Ackerley; el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico; el ministro de Economía, Pablo Olivares; y la presidenta de ASSA, Renata Ghilotti. Allí se brindarán las primeras precisiones oficiales sobre el cambio en la prestación del servicio de agua potable de la ciudad.

La convocatoria fue comunicada oficialmente este jueves, aunque el anuncio del Gobierno provincial se limitó a señalar que el encuentro tendrá como objetivo brindar “precisiones sobre el servicio de agua potable”. No se adelantaron públicamente las medidas que serán presentadas.

Sin embargo, información a la que accedió Santotomealdía y que fue corroborada por distintas fuentes indica que el anuncio central será que Aguas Santafesinas asumirá el servicio que actualmente se encuentra bajo la órbita municipal.

La decisión se produce en un escenario atravesado por la millonaria deuda del Municipio con ASSA. Como reveló este medio, la empresa provincial confirmó que el monto adeudado supera los $6.000 millones y que se decidió avanzar judicialmente para reclamar su cobro. La deuda corresponde al agua que ASSA suministra a la ciudad a través del Acueducto Desvío Arijón, cuyo costo es trasladado por el Municipio a los usuarios.

La situación también abrió un frente político. Desde la oposición anticiparon que impulsarán en el Concejo un pedido de interpelación al intendente para que brinde explicaciones sobre la deuda y el destino de los recursos recaudados por el servicio.

Por el momento, no se conocen los términos en los que ASSA asumirá la prestación ni desde cuándo comenzará el nuevo esquema. Tampoco existen precisiones públicas acerca de qué ocurrirá con la infraestructura y el personal actualmente afectados al servicio, las tarifas que deberán afrontar los usuarios ni el tratamiento que recibirá la deuda acumulada.

Esas serán algunas de las principales definiciones que se esperan para este viernes. Hasta entonces, la información central que pudo confirmar Santotomealdía es que Aguas Santafesinas asumirá el servicio de agua potable de la ciudad, una decisión cuyo alcance será explicado oficialmente durante la conferencia en Casa de Gobierno.