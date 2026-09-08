Qüesta, sobre la deuda con ASSA: “Cuando dejamos la gestión, no debíamos ni un solo centavo”

La exintendenta Daniela Qüesta se pronunció este martes sobre la millonaria deuda que la Municipalidad mantiene con Aguas Santafesinas y aseguró que, cuando finalizó su gestión en diciembre de 2023, las cuentas con la empresa estaban al día. “Cuando dejamos la gestión en diciembre de 2023, dejamos las cuentas al día: no le debíamos ni un solo centavo a ASSA por el agua proveniente del Acueducto”, afirmó.

Apenas trascendió la noticia sobre la deuda y la existencia de una demanda judicial, Qüesta emitió un comunicado en el que cuestionó a la actual gestión municipal y planteó interrogantes sobre el destino de los recursos recaudados a los vecinos. “¿Qué hicieron con la plata que recaudaron de los vecinos en concepto de agua y cloacas?”, preguntó la exintendenta.

En su pronunciamiento, Qüesta sostuvo haber tomado conocimiento de “una deuda millonaria que la Municipalidad mantiene con Aguas Santafesinas (ASSA) y de un juicio ejecutivo iniciado por el Estado Provincial que asciende a 6.000 millones de pesos”.

A partir de allí, la exmandataria municipal estableció una diferencia con la situación que, según afirmó, existía al momento de finalizar su administración. “Cada peso que recaudábamos de los vecinos por ese servicio, lo destinábamos estrictamente al pago del agua”, aseguró.

Qüesta también incorporó a sus cuestionamientos la situación de la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales. Según recordó, durante su administración “realizamos una inversión de 80 millones de pesos en una primera etapa para modernizar el sistema, ampliar su capacidad y hacerlo más amigable con el medio ambiente”. Tras mencionar ambas cuestiones, la exintendenta preguntó: “¿Qué pasó en estos dos años y medio?”.

En otro tramo del comunicado, Qüesta se refirió a la posición que mantuvo desde que dejó la Intendencia y aseguró que hasta el momento había evitado cuestionar públicamente a la administración que la sucedió. “Hasta ahora, hemos sido espectadores silenciosos y respetuosos de la gestión municipal, entendiendo que los usos y costumbres locales indican que el intendente que entra suele culpar al anterior de todas las dificultades”, expresó.

En ese sentido, defendió la actuación de su administración frente a los problemas que atravesaba la ciudad. “Santo Tomé tiene los desafíos propios de una ciudad en crecimiento; nosotros jamás negamos los problemas, pero los afrontamos con gestión, inversión y haciéndonos cargo, sin echarle la culpa a nadie”, manifestó Qüesta.

Finalmente, volvió a centrar su cuestionamiento en el destino del dinero recaudado por los servicios de agua y cloacas durante la actual administración. “Por eso, la pregunta que hoy nos hacemos todos los santotomesinos es una sola: ¿Qué se hizo con la recaudación de agua y cloacas si no se le pagó un centavo a ASSA y tampoco se avanzó con las obras de la Planta de Tratamiento?”, concluyó la exintendenta.