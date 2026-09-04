Reino Unido rechazó el reclamo de Milei por Malvinas y volvió a apelar a la “autodeterminación” de los isleños

El Gobierno del Reino Unido respondió este viernes al nuevo reclamo de Javier Milei por la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y ratificó su posición sobre el archipiélago, apelando nuevamente al principio de autodeterminación de sus habitantes. La reacción llegó luego de que el Presidente anunciara una serie de medidas destinadas a reforzar el reclamo argentino y cuestionara la explotación británica de hidrocarburos en el Atlántico Sur.

El secretario de Defensa británico, Wes Streeting, afirmó que el compromiso de su país con las islas es “absoluto e inquebrantable” y respondió directamente al discurso pronunciado por Milei el jueves por la noche. “Las Malvinas son británicas porque los habitantes de las Malvinas eligen ser británicos”, sostuvo.

Streeting consideró además que el mensaje del mandatario argentino responde a cuestiones de política doméstica. “La declaración de Milei durante la noche nos dice más sobre la política interna en Argentina que sobre las Islas Malvinas”, expresó.

La respuesta del canciller británico

En la misma línea se manifestó el canciller Ed Miliband, quien ratificó la posición del Reino Unido y volvió a colocar en el centro de la discusión la voluntad de quienes habitan las islas.

“La postura del Reino Unido con respecto a las Islas Malvinas es inquebrantable. Las islas son británicas y seguirán siéndolo, porque esa es la opinión abrumadora de sus habitantes”, afirmó.

Miliband agregó que “su derecho a la autodeterminación es primordial, se basa en el derecho internacional y lo defenderemos con firmeza”.

La administración británica en las islas también reaccionó al mensaje del Presidente y recordó el referéndum realizado en 2013, cuando el 99,8% de los participantes votó por continuar bajo la administración británica.

Precisamente, el argumento de la autodeterminación constituye uno de los puntos centrales de divergencia entre las posiciones de Argentina y el Reino Unido. En su mensaje del jueves, Milei rechazó que ese principio pueda aplicarse al caso Malvinas y calificó a sus habitantes como “una población implantada en un territorio usurpado”.

Un parlamentario calificó a Milei como “un tigre de papel”

La reacción británica incluyó además declaraciones más duras del parlamentario laborista James MacCleary, quien cuestionó personalmente al Presidente argentino.

“Debemos permanecer unidos para rechazar estas amenazas imprudentes y peligrosas de Milei”, sostuvo, antes de afirmar que el mandatario argentino “no es más que un tigre de papel que intenta desviar la atención de sus propios fracasos internos y no nos asusta”.

También se pronunció el presidente de la Asamblea Legislativa de las islas, Jack Ford, quien le restó importancia al nuevo planteo argentino y sostuvo que se trata de posiciones que los habitantes del archipiélago escuchan “desde hace muchos años”.

Ford también desestimó el posible impacto de las sanciones anunciadas por Argentina contra empresas involucradas en el proyecto petrolero Sea Lion, al considerar que las compañías que operan allí están acostumbradas a ese tipo de medidas.

La respuesta a los anuncios de Milei

Las declaraciones desde el Reino Unido se produjeron un día después de que Milei anunciara por cadena nacional un paquete de iniciativas vinculadas con la cuestión Malvinas.

Entre otras medidas, el Gobierno argentino anticipó que buscará endurecer las sanciones contra empresas relacionadas con operaciones hidrocarburíferas no autorizadas por Argentina en el área en disputa y destinar mayores recursos a la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego.

Durante aquel mensaje, Milei sostuvo que “las Malvinas son argentinas por historia y por derecho” y afirmó que en el escenario internacional existen “vientos de cambio favorables a nuestro reclamo”.

La cuestión Malvinas cuenta además con un marco específico dentro de las Naciones Unidas. Una resolución aprobada en 1965 reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido e insta a ambos países a avanzar en negociaciones para encontrar una solución pacífica al diferendo.

Las declaraciones conocidas este viernes vuelven así a exponer las profundas diferencias entre las posiciones de ambos países, un día después de que el Gobierno argentino anunciara nuevas medidas vinculadas con su reclamo de soberanía sobre las islas.