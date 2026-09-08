Un chico de 15 años fue identificado por el robo a la Escuela N° 49: había sido alumno de la institución

Por Santotomealdía



Un adolescente de 15 años fue aprehendido este martes por la mañana en relación con el robo y los destrozos ocurridos durante la madrugada en la Escuela N° 49 “Dr. Agustín Araya”. Según confirmaron fuentes de la comunidad educativa a nuestro medio, el chico fue alumno del establecimiento, ubicado en barrio Las Vegas.

El procedimiento policial se realizó alrededor de las 8.30, en la zona de Richieri y Juan del Campillo, pocas horas después de que las autoridades descubrieran lo ocurrido en la escuela. Si bien la información policial conocida hasta el momento da cuenta de un solo adolescente aprehendido, diferentes versiones aseguran que el menor no habría actuado solo y que otras personas participaron del robo.

Según indicaron fuentes policiales, efectivos del Comando Radioeléctrico acudieron hasta una vivienda de la zona luego de recibir información que señalaba que el presunto autor del hecho se encontraba allí. De acuerdo con esas mismas fuentes, al arribar los agentes una mujer de 36 años manifestó que su hijo se había presentado en su domicilio y le había dicho que había ingresado a robar a la Escuela Araya. A partir de esa situación, los efectivos procedieron a la aprehensión del adolescente.

El procedimiento se produjo horas después de que las autoridades de la Escuela N° 49 encontraran importantes destrozos en al menos tres aulas y constataran el robo de cables, caloventores y otros elementos. Debido a las condiciones en las que quedó el edificio, este martes debieron suspenderse las clases para más de 500 alumnos.

El episodio generó además una inmediata reacción de la comunidad educativa. Durante la mañana, padres, docentes, alumnos y vecinos realizaron un abrazo simbólico frente a la escuela para reclamar mayor seguridad, ante la reiteración de robos y hechos de vandalismo que viene sufriendo la institución.

La información aportada por integrantes de la comunidad educativa abre ahora otro aspecto de la investigación: determinar quiénes fueron las demás personas que habrían intervenido en el robo. Hasta el momento, no se cuenta con información confirmada acerca de sus identidades o edades.