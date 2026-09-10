Santilli: “Estoy convencido de que el Presidente va a ser el primero no peronista en ser reelegido"

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, aseguró este jueves que está convencido de que Javier Milei conseguirá la reelección en 2027 y afirmó que el Gobierno trabaja para ampliar su respaldo político de cara a los próximos comicios. “Estoy convencido de que el Presidente va a ser el primer jefe de Estado no peronista que sea reelegido”, sostuvo.

Las declaraciones fueron realizadas durante la AmCham Summit 2026, organizada por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina. Allí, Santilli aseguró que el oficialismo busca consolidar su fuerza electoral y construir acuerdos con gobernadores, aunque evitó identificar con cuáles mantiene conversaciones.

“No es una percepción, es una convicción”, remarcó el funcionario. Según explicó, el proceso de acercamiento con mandatarios provinciales comenzó en 2025 y ahora pretenden ampliarlo. “Para eso hay que hacer un trabajo con muchos gobernadores, de los que no quiero dar ningún nombre porque no quiero especular”, señaló.

Santilli también habló sobre el vínculo con Estados Unidos y sostuvo que la relación entre Milei y Donald Trump “es clara”. Ante la posibilidad de que las elecciones estadounidenses puedan modificar el vínculo económico entre ambos países, consideró que no habrá consecuencias negativas y afirmó que incluso podría fortalecerse.

Durante su exposición, el jefe de Gabinete defendió además la política económica del Gobierno y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). En ese marco, proyectó que este año Argentina cerrará con 10.000 millones de dólares en exportaciones mineras y planteó la necesidad de mantener condiciones de estabilidad para atraer inversiones.

Finalmente, Santilli se refirió al deterioro de las rutas nacionales y aseguró que existen 9.000 kilómetros concesionados que, según indicó, estarán en funcionamiento desde el 1° de octubre. Agregó que distintos gobernadores acordaron realizar obras sobre otros 1.500 kilómetros y mencionó específicamente a Santa Fe entre las provincias involucradas.