Demandaron a Mercado Pago por intereses abusivos: denuncian que superarían el 1300% anual

Mercado Pago enfrenta una demanda por el presunto cobro de intereses abusivos, con tasas que, según las mediciones realizadas por una organización de consumidores, superarían el 1300% anual. El expediente se tramita en la Justicia porteña y una eventual resolución favorable podría alcanzar a millones de usuarios de la plataforma.

La presentación fue impulsada por el abogado Diego Espasandín, fundador de la Asociación de Consumidores Financieros de la República Argentina (ACFRA), y se encuentra radicada en el Juzgado N° 24 de la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo con los análisis realizados por la entidad, los costos financieros aplicados por Mercado Pago en determinadas operaciones superarían ampliamente el 1300% anual. A partir de esa situación, ACFRA busca que la Justicia determine si los montos cobrados durante los últimos tres años fueron excesivos y, en caso de corresponder, ordene la devolución de las sumas percibidas de manera indebida.

Espasandín explicó que muchos usuarios recurrieron a las opciones de financiamiento de la plataforma para hacer frente a situaciones económicas puntuales, pero terminaron afrontando costos financieros que, según la organización, resultaron desproporcionados.

La causa se originó a partir de dos presentaciones individuales, aunque la estrategia de la asociación apunta a que el planteo tenga un alcance colectivo. De prosperar esa pretensión, una eventual decisión favorable podría beneficiar a las personas que se encuentren en una situación similar.

Según las estimaciones de ACFRA, el universo potencialmente alcanzado por el reclamo podría llegar a unos siete millones de usuarios en Argentina.

La discusión judicial deberá determinar ahora si las tasas cuestionadas resultan abusivas y si corresponde disponer algún tipo de compensación o devolución a los consumidores afectados.