Sebastián Iglesias: “Es necesario que el Municipio cumpla con lo básico que necesita el vecino”

Por Santotomealdía



Sebastián Iglesias comenzó este martes su etapa como concejal de nuestra ciudad y, tras jurar en reemplazo de Guillermo Rey Leyes, planteó como una de sus prioridades llevar al Concejo las necesidades de los barrios. En diálogo con Nova al Día, sostuvo que “es necesario que el Municipio cumpla con lo básico que necesita el vecino para vivir bien” y aseguró que ese será uno de los planteos que realizará ante el Ejecutivo.

Iglesias, de 45 años, se crió en barrio Oeste y actualmente vive en barrio Iriondo, por lo que aseguró conocer de cerca las necesidades que atraviesan distintos sectores de la ciudad. En ese sentido, adelantó que ya comenzó a conversar con vecinos y que durante los próximos días mantendrá reuniones para abordar diferentes problemáticas, con la intención de “escuchar al ciudadano” y funcionar como nexo con el Ejecutivo municipal.

“Yo vengo de un barrio, vivo en la zona oeste, siempre viví en esa zona, así que conozco de qué se trata, conozco cuáles son las falencias que tienen los barrios”, expresó durante la entrevista concedida al programa que se emite de lunes a viernes por FM Nova 97.5.

El flamante edil contó que ya mantuvo algunos contactos con vecinos de su zona y que incluso comenzaron a acercarle inquietudes antes de que formalizara su llegada al Legislativo. “Ya me estuve contactando con algunos vecinos, más que nada de mi zona también, tratando de tejer algunas líneas con ellos”, señaló.

En ese marco, definió cuál pretende que sea una de las características centrales de su tarea: “Lo principal es escuchar al ciudadano, esa es la labor del concejal y ser el nexo con el Ejecutivo”.

Su mirada sobre la ciudad

Consultado en Nova al Día sobre el diagnóstico que realiza de la situación actual de nuestra ciudad, Iglesias puso el foco tanto en las responsabilidades del Gobierno municipal como en el compromiso de los propios vecinos.

“El vecino tiene que hacerse escuchar. Yo creo que eso es esencial”, afirmó. Inmediatamente, remarcó: “Es verdad que desde el Municipio se tienen que brindar los servicios básicos. Eso es muy importante, eso lo vamos a plantear desde el primer día, como también lo ha hecho Guillermo”.

En ese punto sostuvo que el Ejecutivo tiene responsabilidades concretas respecto de las condiciones en las que viven los vecinos, aunque consideró que la comunidad también debe involucrarse en el cuidado de la ciudad.

“También hago un llamado al vecino a la reflexión, de que tenemos que colaborar. Todos somos parte de la ciudad”, expresó Iglesias, quien hizo especial hincapié en cuestiones relacionadas con la limpieza y el cuidado del ambiente.

El concejal mencionó como ejemplos el mantenimiento de veredas y zanjas y la disposición de ramas y residuos. “Coincido con que hay mucho que el Municipio tiene que hacer y es responsable, obviamente. A veces tal vez no llega, puede ser; lo vamos a ir viendo, lo vamos a charlar también con el Ejecutivo”, indicó.

Una trayectoria vinculada al PDP

Durante la entrevista, Iglesias también repasó su recorrido político. Contó que milita en el Partido Demócrata Progresista desde los 18 años y definió su llegada al Concejo como “un sueño” después de más de dos décadas vinculado al espacio.

“Es un orgullo, es un sueño para un militante como yo, que vengo desde los 18 años militando en el partido”, expresó.

El nuevo concejal reconoció que ocupar la banca que dejó Rey Leyes representa un desafío. “Sé que tengo un legado pesado porque Guillermo viene haciendo las cosas muy bien”, manifestó, aunque destacó que continuará trabajando con el equipo que acompañó al ahora funcionario provincial durante su paso por el Legislativo.

En ese sentido, Iglesias remarcó que su llegada al cuerpo no implica comenzar desde cero y reivindicó el trabajo que viene desarrollando junto a otros dirigentes del PDP local.

“No somos paracaidistas, no venimos de la nada. Ya venimos teniendo un recorrido, un trabajo junto a Guillermo desde su gestión anterior”, afirmó.