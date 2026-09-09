Malvinas: el Reino Unido endureció su postura y advirtió que será “implacable” en la defensa de las islas

El primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, endureció el tono sobre la cuestión Malvinas y aseguró ante el Parlamento británico que su gobierno mantendrá una defensa firme de la posición de los habitantes de las islas. “Siempre vamos a respetar los deseos de los isleños a elegir ser británicos. No lo vamos a cambiar nunca y vamos a ser implacables en defender eso”, afirmó.

Las declaraciones se produjeron en medio de la renovada tensión diplomática por la soberanía del archipiélago, luego de que el presidente Javier Milei intensificara el reclamo argentino y de que Donald Trump pusiera bajo revisión la posición histórica de Estados Unidos respecto de las islas.

El tema apareció durante una sesión en la Cámara de los Comunes, donde la líder conservadora Kemi Badenoch advirtió que Argentina estaría “amenazando” a las Falklands y cuestionó al gobierno laborista por el nivel de gasto destinado a Defensa.

Burnham respondió que su gobierno aumentará el presupuesto de Defensa, aunque aseguró que no lo hará a costa de los servicios sociales. “Este es mi compromiso con el país”, sostuvo el primer ministro.

Badenoch insistió en la necesidad de que el Reino Unido “proyecte fuerza” y deje en claro que su soberanía sobre las islas “no es negociable”.

Ante ese planteo, Burnham volvió a ratificar la postura británica y elevó el tono de su respuesta: “Siempre vamos a respetar el derecho de los habitantes de las islas Falklands de elegir ser ciudadanos británicos y nunca vamos a cambiar y vamos a ser implacables en defender eso”.

La discusión se produce mientras crece la atención internacional sobre la cuestión Malvinas. En las últimas semanas, el Gobierno argentino reforzó sus reclamos de soberanía y buscó aprovechar el cambio de postura planteado públicamente por Trump, mientras Londres insiste en que la voluntad de los habitantes de las islas constituye el eje de su posición.