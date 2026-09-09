Miércoles 09 de septiembre de 2026

Nacionales — 09.09.2026 —

Malvinas: el Reino Unido endureció su postura y advirtió que será “implacable” en la defensa de las islas

El primer ministro Andy Burnham aseguró que Londres respetará el deseo de los isleños de seguir siendo británicos y rechazó cualquier posibilidad de modificar esa posición.

El primer ministro británico dijo que defenderán “implacablemente” la voluntad de los isleños.
El primer ministro británico dijo que defenderán “implacablemente” la voluntad de los isleños.

El primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, endureció el tono sobre la cuestión Malvinas y aseguró ante el Parlamento británico que su gobierno mantendrá una defensa firme de la posición de los habitantes de las islas. “Siempre vamos a respetar los deseos de los isleños a elegir ser británicos. No lo vamos a cambiar nunca y vamos a ser implacables en defender eso”, afirmó.

Las declaraciones se produjeron en medio de la renovada tensión diplomática por la soberanía del archipiélago, luego de que el presidente Javier Milei intensificara el reclamo argentino y de que Donald Trump pusiera bajo revisión la posición histórica de Estados Unidos respecto de las islas.

El tema apareció durante una sesión en la Cámara de los Comunes, donde la líder conservadora Kemi Badenoch advirtió que Argentina estaría “amenazando” a las Falklands y cuestionó al gobierno laborista por el nivel de gasto destinado a Defensa.

Burnham respondió que su gobierno aumentará el presupuesto de Defensa, aunque aseguró que no lo hará a costa de los servicios sociales. “Este es mi compromiso con el país”, sostuvo el primer ministro.

Badenoch insistió en la necesidad de que el Reino Unido “proyecte fuerza” y deje en claro que su soberanía sobre las islas “no es negociable”.

Ante ese planteo, Burnham volvió a ratificar la postura británica y elevó el tono de su respuesta: “Siempre vamos a respetar el derecho de los habitantes de las islas Falklands de elegir ser ciudadanos británicos y nunca vamos a cambiar y vamos a ser implacables en defender eso”.

La discusión se produce mientras crece la atención internacional sobre la cuestión Malvinas. En las últimas semanas, el Gobierno argentino reforzó sus reclamos de soberanía y buscó aprovechar el cambio de postura planteado públicamente por Trump, mientras Londres insiste en que la voluntad de los habitantes de las islas constituye el eje de su posición.

    • comment DEJE SU COMENTARIO
    info
    IMPORTANTE: Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellas pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algun comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar.

    campos obligatorios *

    refresh
    LO MÁS LEÍDO
    arrow_upward