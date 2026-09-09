Colón, condicionado por las lesiones: dos bajas y dos dudas ante Godoy Cruz

Colón prepara un partido clave ante Godoy Cruz con un panorama condicionado por las lesiones. El Sabalero ya sabe que no podrá contar con Ignacio Lago ni Matías Muñoz, mientras que el entrenador Iván Delfino deberá esperar hasta último momento para saber si podrá disponer de Pier Barrios y Federico Lértora.

Muñoz sufrió un desgarro en el aductor, mientras que Lago presenta una molestia en los gemelos. Ambos quedaron descartados para el próximo compromiso, por lo que Delfino deberá realizar al menos dos modificaciones respecto del equipo que venía utilizando.

En la defensa aparece una de las principales incógnitas. Pier Barrios arrastra una molestia muscular y su presencia ante Godoy Cruz está en duda. Si finalmente no llega en condiciones, Nicolás Thaller y Sebastián Olmedo son las alternativas para acompañar a Federico Rasmussen en la zaga.

La otra duda está en el mediocampo, donde Federico Lértora todavía no tiene asegurada su presencia. Delfino esperará su evolución antes de definir quién ocupará ese lugar.

En ofensiva, en cambio, ya hay una modificación confirmada: Darío Sarmiento reemplazará a Ignacio Lago y será quien acompañe a Alan Bonansea en el ataque.

Así, la formación que aparece como posible para Colón es: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios o Nicolás Thaller o Sebastián Olmedo, Federico Rasmussen, Facundo Castet; Julián Marcioni, Federico Lértora o Ignacio Antonio, Agustín Toledo, Franco García; Darío Sarmiento y Alan Bonansea.

Delfino deberá esperar por las evoluciones de Barrios y Lértora para despejar las últimas incógnitas y definir el equipo que afrontará el próximo desafío del Sabalero.

Por otra parte, Fernando Echenique fue designado como árbitro del encuentro. Estará acompañado por Marcelo Errante y Hernán Vallejos como asistentes, mientras que Federico Guaymas será el cuarto árbitro.