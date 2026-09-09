Alerta por el ébola en África: faltan camas y personal mientras el brote sigue “fuera de control”

El brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) continúa “fuera de control” y las autoridades sanitarias enfrentan una creciente presión para ampliar la capacidad de atención, ante una epidemia que ya acumula 6.686 casos y 3.226 muertes. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este martes sobre la persistencia de la transmisión y señaló que todavía son necesarias al menos 1.600 camas y 5.000 trabajadores sanitarios adicionales para hacer frente a la magnitud de la emergencia.

La OMS África describió un escenario cada vez más complejo, con zonas en las que se observa cierta mejoría mientras en otras persisten los contagios, aparecen nuevos focos y la enfermedad se desplaza hacia diferentes áreas geográficas. Esta dispersión está generando importantes dificultades logísticas y poniendo bajo presión la capacidad del sistema sanitario.

“El brote sigue sin control y cada vez es más heterogéneo, con tendencias de mejoría en algunas zonas que coexisten con la transmisión continua, la redistribución geográfica y la aparición de nuevos focos de contagio”, señaló el organismo en su último reporte.

Dentro de la RDC, la OMS mantiene el nivel de riesgo de propagación en “muy alto”, mientras que para los países vecinos que comparten fronteras terrestres lo considera “alto”. Entre los factores que explican esta situación se encuentran la transmisión sostenida, la elevada mortalidad, el desplazamiento de población, la inseguridad y las dificultades para desplegar asistencia médica en las zonas afectadas.

La epidemia también alcanzó a Uganda, país vecino donde la OMS declaró el pasado 26 de agosto el final del brote. Allí se registraron 20 casos y dos muertes.

En paralelo, avanzó la campaña de vacunación destinada a quienes participan directamente de las tareas de contención. Según la OMS, 2.007 trabajadores sanitarios y de primera línea habían recibido hasta el 6 de septiembre la vacuna Ervebo, desarrollada contra la cepa de Bundibugyo que actualmente es objeto de investigación. Además, los científicos trabajan en otras dos vacunas que se encuentran en fase 1 de desarrollo y que, aunque hasta ahora demostraron ser seguras, todavía podrían requerir varios meses antes de avanzar hacia nuevas etapas.

El problema más urgente, sin embargo, sigue siendo la capacidad de atención. La OMS estima que se necesitan 1.600 camas para responder adecuadamente al brote. Hasta ahora fueron instaladas más de 900 durante los primeros dos meses, en una de las ampliaciones de infraestructura para la atención de pacientes con ébola más rápidas de las que se tiene registro.

La falta de personal también representa un desafío crítico. Actualmente hay unos 4.000 trabajadores dedicados a la respuesta sanitaria, pero se requieren otros 5.000 debido a las características de la enfermedad. Según explicó la OMS, por cada paciente infectado se necesitan aproximadamente tres trabajadores sanitarios, debido al alto nivel de contagio y a la complejidad de los tratamientos y protocolos de protección.

Luca Fontana, experto de la OMS, advirtió además sobre la necesidad de descentralizar la atención. Tras visitar recientemente la RDC, relató que pacientes provenientes de aldeas ubicadas a gran distancia estaban llegando al centro de tratamiento de Bunia, una situación que, según señaló, evidencia tanto la expansión geográfica del brote como la necesidad de acercar los servicios médicos a las comunidades afectadas.

A pesar de la gravedad de la situación dentro de la RDC, la OMS sostiene que el riesgo global y para el resto de África continúa siendo bajo, aunque mantiene una vigilancia especial sobre los países que comparten frontera terrestre con las zonas afectadas.