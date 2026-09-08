La industria y la construcción registraron fuertes caídas en el mes de julio

La actividad económica volvió a mostrar señales negativas en julio, con una fuerte caída de la industria manufacturera y la construcción, dos sectores de peso en el empleo y en el nivel general de actividad. Según los datos difundidos por el INDEC, la industria cayó 5% respecto de junio y registró una baja interanual del 4,9%, mientras que la construcción retrocedió 4,6% en la comparación mensual y 4,5% frente a julio de 2025.

El deterioro de la industria profundizó la tendencia negativa del año: con el resultado de julio, el sector acumula una caída del 2,6% entre enero y julio. En la construcción, en cambio, el balance anual todavía permanece en terreno positivo, con un crecimiento acumulado del 1,7% en los primeros siete meses de 2026.

El informe del INDEC mostró además que el retroceso industrial fue generalizado: 12 de las 16 divisiones manufactureras registraron caídas interanuales. La mayor baja correspondió a “Otros equipos, aparatos e instrumentos”, con un desplome del 31,4%, explicado principalmente por la menor fabricación de equipos informáticos, televisores, celulares y componentes electrónicos. Dentro de ese segmento, la producción de estos productos cayó 49,8%.

También tuvo un fuerte retroceso la división “Maquinaria y equipo”, que bajó 26,7%. La producción de maquinaria agropecuaria se hundió 46,6%, en un contexto de menor demanda de unidades de fabricación nacional. A su vez, prendas de vestir, cuero y calzado cayó 15,9%, afectada por la menor demanda interna y la mayor competencia de productos importados.

Otro sector fuertemente golpeado fue el de productos minerales no metálicos, que retrocedió 12,6%, en buena medida por su estrecha relación con la construcción. Dentro de esta división, la fabricación de ladrillos y otros productos de arcilla cayó 41,3%, principalmente por restricciones en la disponibilidad de gas.

La industria automotriz tampoco logró escapar a la tendencia negativa. La producción de vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes cayó 5,4%, mientras que la fabricación de vehículos automotores retrocedió 9,9%. Según ADEFA, las ventas de unidades nacionales a concesionarios se desplomaron 48,8% en julio.

En el rubro de alimentos y bebidas, uno de los de mayor peso dentro del índice industrial, la caída fue más moderada: 0,5%. Entre los principales resultados negativos se destacaron la producción de galletitas, panificados y pastas, que bajó 6,2%, y la elaboración de vino, con una caída del 13,6%. En contraste, la molienda de oleaginosas creció 10,7%.

Hubo también algunas ramas que lograron crecer. Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear avanzó 8,1%, mientras que madera, papel, edición e impresión aumentó 7,1% e industrias metálicas básicas subió 1,6%.

En la construcción, la caída de julio también se reflejó en el consumo de materiales. El asfalto fue el insumo que más retrocedió, con una baja del 23,1%, seguido por el yeso (-21,2%), los ladrillos huecos (-12,9%) y el cemento Portland (-8,1%). Entre los pocos productos que aumentaron su consumo se destacaron otros insumos como grifería, tubos de acero sin costura y vidrio plano, que crecieron 22,8%.

Pese al mal resultado de julio, algunos indicadores vinculados con la construcción mostraron una evolución más favorable. Los puestos de trabajo registrados en el sector privado alcanzaron 376.374 en junio, un 1,2% más que un año atrás, mientras que la superficie autorizada mediante permisos de edificación aumentó 31,6% interanual, hasta 1.574.149 metros cuadrados.