Canadá y 11 países europeos anunciaron sanciones contra Israel por la violencia de los colonos contra palestinos en Cisjordania

Canadá y 11 países europeos anunciaron este martes que sancionarán el comercio de bienes con los asentamientos israelíes considerados ilegales en Cisjordania, en respuesta al aumento de la violencia de colonos contra palestinos y a la expansión de esas comunidades. La decisión conjunta provocó una inmediata reacción del gobierno de Israel, que adoptó represalias contra el Reino Unido.

Las medidas serán implementadas por Canadá, España, Francia, Reino Unido, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Islandia, Noruega, Polonia, Portugal y Suecia. Los gobiernos sostienen que la situación en Cisjordania se deterioró y advirtieron que las políticas israelíes en ese territorio “están socavando la posibilidad de una solución de dos Estados”.

La decisión se produce después de varias semanas de intensificación de los ataques de colonos israelíes contra localidades palestinas. Irlanda y España ya habían avanzado con medidas contra el comercio con los asentamientos y, ante la ausencia de una resolución conjunta de la Unión Europea, otros países decidieron actuar a nivel nacional.

“Una solución de dos Estados al conflicto israelo-palestino es fundamental para la paz, la estabilidad y la seguridad en el Medio Oriente y más allá”, afirmaron el presidente francés, Emmanuel Macron; el jefe del Ejecutivo británico, Andy Burnham; y el primer ministro canadiense, Mark Carney.

Los doce países advirtieron además que “la situación se está deteriorando rápidamente en un contexto de niveles sin precedentes de violencia de colonos y expansión de los asentamientos”.

Entre los proyectos cuestionados aparece el denominado E1, aprobado por Israel el año pasado después de permanecer congelado durante décadas. El plan contempla la construcción de 1.200 viviendas en Cisjordania y, según sus críticos, profundizaría el aislamiento de Jerusalén Este respecto del resto del territorio ocupado.

La respuesta de Israel

Uno de los pronunciamientos más duros llegó desde el Reino Unido. Durante una intervención ante el Parlamento, el ministro británico de Relaciones Exteriores, Ed Miliband, acusó al gobierno israelí de hacer la “vista gorda” ante lo que calificó como una “limpieza étnica” perpetrada por colonos israelíes.

Miliband anunció además que el Reino Unido establecerá una prohibición a la importación de productos provenientes de asentamientos considerados ilegales en los territorios ocupados.

La reacción israelí llegó pocas horas después. Israel ordenó el cierre del consulado británico en Jerusalén y prohibió el ingreso al país de 12 ciudadanos británicos, entre ellos legisladores del gobernante Partido Laborista.

También dispuso la expulsión de diplomáticos británicos destinados en un centro encargado de supervisar el alto el fuego en Gaza mediado por Estados Unidos y el bloqueo de programas británicos destinados a la formación de fuerzas de la Autoridad Palestina.

El ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Saar, rechazó las declaraciones realizadas desde Londres y sostuvo que “las acusaciones formuladas hoy por el ministro de Relaciones Exteriores británico ante el Parlamento son falsas”.

Por su parte, el canciller francés Jean-Noël Barrot confirmó que Francia “pondrá fin al comercio con las colonias israelíes en Palestina” y advirtió que Cisjordania se encuentra “al borde de la explosión”.

Estados Unidos no acompañará las sanciones

Estados Unidos tomó distancia de la iniciativa. El embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, calificó la decisión británica como una “discriminación” contra Israel y “contra el pueblo judío”.

Posteriormente, el secretario de Estado Marco Rubio confirmó que Washington no se sumará a las nuevas sanciones, bajo el argumento de que no busca contribuir a una mayor desestabilización de Cisjordania.

En ese territorio viven alrededor de tres millones de palestinos y más de 500.000 israelíes instalados en asentamientos, sin contabilizar Jerusalén Este.

Según el material difundido, al menos 1.105 palestinos murieron en Cisjordania a manos de fuerzas israelíes o colonos desde el comienzo de la guerra en Gaza, de acuerdo con un recuento basado en cifras del Ministerio de Salud palestino.

Los asentamientos israelíes en Cisjordania, territorio ocupado por Israel desde 1967, son considerados ilegales según el derecho internacional. Pese a la creciente presión internacional, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha manifestado que continuará con la expansión de esas comunidades.