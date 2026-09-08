Robo en la Escuela N° 49: AMSAFE pidió protección y la reposición de los elementos sustraídos

Por Santotomealdía



AMSAFE La Capital se pronunció este martes luego del nuevo robo y los destrozos sufridos por la Escuela N° 49 “Dr. Agustín Araya” y exigió a las autoridades “respuestas concretas y urgentes”. El gremio reclamó medidas para proteger los establecimientos educativos y la reposición de los elementos sustraídos.

El planteo se conoció horas después de que más de 500 alumnos de la institución de barrio Las Vegas se quedaran sin clases como consecuencia de los daños ocasionados durante la madrugada. La comunidad educativa también realizó un abrazo simbólico frente al establecimiento para reclamar seguridad ante la reiteración de hechos similares.

En un comunicado difundido durante la jornada, AMSAFE La Capital expresó su acompañamiento a la comunidad educativa y señaló que los episodios “se vienen repitiendo” y afectan directamente el funcionamiento de una institución a la que concurren diariamente más de 500 alumnos.

El gremio mencionó entre los elementos sustraídos cables, caños correspondientes a equipos de aire acondicionado y caloventores, además de los daños ocasionados en diferentes sectores del edificio.

“Las escuelas públicas necesitan condiciones dignas y seguras para desarrollar su tarea”, sostuvo AMSAFE La Capital. En ese sentido, exigió que se garantice “la protección de los establecimientos educativos y la reposición de los elementos sustraídos”.

El planteo del sindicato trascendió lo ocurrido puntualmente en la Escuela N° 49. En su comunicado, AMSAFE sostuvo que este tipo de situaciones también afecta a otras instituciones educativas del departamento La Capital y reclamó medidas para evitar que vuelvan a repetirse.

El pronunciamiento se suma al reclamo realizado durante la mañana por padres, docentes, alumnos y vecinos, quienes participaron de un abrazo simbólico a la escuela y señalaron que los robos y hechos de vandalismo se suceden desde hace tiempo.

Por otra parte, durante la mañana un adolescente de 15 años fue aprehendido por la Policía en relación con el robo ocurrido durante la madrugada. Fuentes de la comunidad educativa confirmaron a Santotomealdía que había sido alumno de la institución y señalaron que otras personas también habrían participado del hecho.