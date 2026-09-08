Juicio por Loan: Laudelina lloró, pidió perdón y apuntó contra el abogado Codazzi

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña tuvo este martes un momento clave con la declaración de su tía, Laudelina Peña, quien lloró, pidió perdón por sus dichos anteriores y ofreció su propia reconstrucción de lo ocurrido el día en que desapareció el niño en Corrientes.

Laudelina declaró ante el Tribunal Federal que lleva adelante el debate en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional y, antes de comenzar, pidió que los demás acusados no estuvieran presentes en la sala. El pedido fue aceptado, mientras que los padres de Loan permanecieron en el lugar.

Al comenzar su testimonio, la mujer se desligó de las versiones que había dado anteriormente y apuntó contra el abogado José Codazzi. “Pido perdón por las mentiras, no fue intención mía, fueron de José Codazzi. Del tema accidente y del botín, no tuve nada que ver”, afirmó.

Luego reconstruyó lo sucedido el 13 de junio de 2024, cuando familiares y allegados se reunieron en la casa de su madre, Catalina. Recordó el almuerzo, la salida hacia el naranjal y contó que le ató los cordones a Loan y a su hijo antes de regresar hacia la casa.

Según su relato, poco después recibió dos llamados de Antonio Benítez. En el segundo pudo atender y escuchó: “Fíjate si llegó Loan, porque se fue solo”. A partir de ese momento comenzó la búsqueda del niño.

Durante esa parte de la declaración, Laudelina se quebró y lloró al recordar las primeras horas del operativo. También cuestionó el accionar del entonces comisario Walter Maciel y relató que, mientras buscaban a Loan, recibió una falsa información sobre que el niño había sido encontrado con vida.

La mujer también habló de las huellas encontradas durante los rastrillajes. Dijo que eran pequeñas pisadas que primero aparecían con zapatillas y luego mostraban huellas de pies descalzos. Además, recordó que su hija Macarena encontró una zapatilla enterrada y se la entregó a Maciel, quien, según su versión, dijo que convocaría a los peritos.

Uno de los tramos más importantes de su testimonio estuvo relacionado con José Codazzi. Laudelina aseguró que el abogado apareció días después de la desaparición y que el 27 de junio les planteó una supuesta situación vinculada con un accidente. Según su declaración, Codazzi les indicó que debían declarar antes de la llegada de Patricia Bullrich y les advirtió que podían terminar detenidas y recibir prisión perpetua.

Al día siguiente, siempre de acuerdo con su relato, Codazzi les explicó cómo debían declarar e inventar la versión del accidente, e incluso las grabó mientras practicaban. “Hasta hoy en día no entiendo el motivo”, sostuvo Laudelina.

La declaración de la tía de Loan representa un punto de inflexión en el juicio, ya que es la primera de las acusadas de la causa principal que rompe el silencio en el debate oral. En tanto, está previsto que este jueves 10 de septiembre declare ante el Tribunal el excomisario Walter Maciel, a pedido de su defensa.