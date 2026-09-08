"Es un anuncio diplomático, no militar": Ravier descartó un conflicto bélico por Malvinas

El Gobierno nacional buscó este martes despejar cualquier interpretación militar en torno a su política sobre las Islas Malvinas. Durante su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, el vocero presidencial Adrián Ravier descartó que exista una hipótesis de conflicto bélico y remarcó que el reclamo argentino por la soberanía se mantendrá por la vía diplomática.

“Es un anuncio diplomático, pacífico y no militar. No existe ninguna hipótesis de conflicto bélico en este sentido”, afirmó Ravier al ser consultado sobre la posición del Ejecutivo, luego del anuncio realizado por el presidente Javier Milei durante la cadena nacional.

El funcionario también rechazó cualquier comparación entre la estrategia actual y la decisión adoptada por la última dictadura militar durante la guerra de 1982. “Cualquier relación que se quiera establecer nos parece equivocada”, sostuvo, y remarcó que el Gobierno actual es democrático y que su política respecto de las islas apunta a una solución “pacífica y diplomática”.

La nueva base naval

Uno de los principales puntos de la conferencia estuvo relacionado con el proyecto para construir una nueva base naval en Tierra del Fuego. Ravier negó que exista un acuerdo con Estados Unidos para financiar o participar materialmente de la obra y aseguró que el proyecto será exclusivamente argentino.

“La base será ciento por ciento argentina. No existe colaboración material de Estados Unidos para construirla”, afirmó el vocero.

Según explicó, Milei le pidió al ministro de Economía, Luis Caputo, que contemple en el proyecto de Presupuesto 2027 las partidas necesarias para avanzar con la construcción. Ravier destacó además que la ubicación elegida tiene un valor estratégico que no se limita a la cuestión Malvinas, sino que también está vinculada con la proyección argentina hacia la Antártida.

En ese contexto, el funcionario sostuvo: “Nosotros creemos que el Reino Unido es el pasado y que la Argentina es el futuro”, y señaló que se trata de un proyecto que excedería incluso los tiempos de una eventual segunda gestión presidencial de Milei.

Ravier también negó que el mandatario argentino haya solicitado a Donald Trump que intercediera ante el Reino Unido por la disputa de soberanía. “No hubo un acuerdo con Estados Unidos para construir la base naval. Tampoco existió un pedido del presidente Milei a Donald Trump para que revea la situación con Inglaterra”, aseguró.

Sanciones a empresas vinculadas con Malvinas

Otro de los puntos abordados durante la conferencia fue la situación de las empresas que participan de actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las aguas próximas a las Islas Malvinas.

Ravier explicó que las compañías y proveedores vinculados con esas actividades quedarán impedidos de celebrar acuerdos con el Estado argentino, adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) o acceder a determinados beneficios fiscales. También señaló que no podrán participar de proyectos como los vinculados con la explotación de Vaca Muerta.

Según el vocero, las medidas están contempladas en la Ley 26.659 y afirmó que al menos tres grandes empresas petroleras anunciaron su desvinculación de proyectos relacionados con la explotación de hidrocarburos en la zona.

En relación con Chile, Ravier aseguró que el gobierno de José Antonio Kast respaldará el reclamo argentino y se comprometió a no brindar asistencia logística para la explotación de hidrocarburos en Malvinas. Sin embargo, dijo no tener información sobre una eventual ruta marítima entre las islas y Punta Arenas.

Un eventual viaje de Milei a Londres

Por otra parte, el vocero confirmó que el Gobierno analiza la posibilidad de que Milei viaje a Londres, aunque aclaró que por el momento no existe una fecha definida ni una confirmación oficial.

“Por el momento, no está confirmada la presencia del Presidente en Londres”, señaló Ravier, quien explicó que la posibilidad forma parte de las alternativas que se encuentran bajo análisis.

También fue consultado por recientes expresiones de funcionarios israelíes relacionadas con Malvinas. En ese sentido, aseguró que esas declaraciones no fueron producto de una gestión conjunta con la Argentina y sostuvo que la iniciativa del Gobierno argentino es unilateral.

La conferencia de Ravier también incluyó otros temas de la agenda nacional, entre ellos los resultados de las pruebas PISA, el conflicto con las universidades nacionales y el fallo judicial relacionado con la ley de financiamiento universitario. Sobre este último punto, el vocero afirmó que el Gobierno cumplirá con lo dispuesto por la Justicia, aunque volvió a cuestionar el impacto presupuestario de la normativa aprobada por el Congreso.