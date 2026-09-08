PISA 2025: Argentina retrocedió en las tres áreas desde la medición anterior y tuvo su peor resultado en 20 años

Los resultados de las pruebas PISA 2025 encendieron nuevamente las alarmas sobre el nivel educativo en Argentina. El país retrocedió en las tres áreas evaluadas y obtuvo sus peores registros de los últimos años: Matemática alcanzó el nivel más bajo de toda la serie histórica, mientras que en Ciencias y Lectura hay que remontarse hasta 2006 para encontrar resultados inferiores.

Según los datos difundidos este martes por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los estudiantes argentinos obtuvieron 393 puntos en Ciencias, 389 en Lectura y 367 en Matemática. En los tres casos, los resultados quedaron por debajo de los registrados en la edición de 2022.

La caída fue de 13 puntos en Ciencias, donde Argentina había alcanzado 406; de 12 puntos en Lectura, que pasó de 401 a 389; y de 11 puntos en Matemática, que descendió de 378 a 367. Es la primera vez, dentro de la serie comparable, que el país registra un retroceso simultáneo en las tres áreas.

El desempeño argentino también quedó lejos del promedio de los países de la OCDE. En Ciencias, la diferencia fue de 89 puntos: 393 contra 482. En Lectura, Argentina obtuvo 389 frente a 461, mientras que en Matemática alcanzó 367, contra 463 del promedio internacional.

Matemática, el principal punto crítico

El panorama más preocupante aparece en Matemática. Apenas el 24% de los estudiantes argentinos alcanzó el nivel 2 o uno superior, considerado por PISA como el umbral básico de desempeño. En otras palabras, tres de cada cuatro alumnos de 15 años no lograron alcanzar las capacidades mínimas establecidas por la evaluación.

El dato representa además un deterioro respecto de las mediciones anteriores: en 2022 había alcanzado ese nivel el 27% de los estudiantes y en 2018 lo había hecho alrededor del 31%.

En Ciencias, el 41% de los alumnos argentinos llegó al nivel básico, mientras que en Lectura lo hizo el 40%. Esto significa que seis de cada diez estudiantes quedaron por debajo del desempeño mínimo esperado en ambas áreas.

La comparación con los países de la OCDE también muestra una brecha considerable. En Matemática, el nivel básico fue alcanzado por el 65% de los estudiantes del promedio de la organización; en Lectura, por el 69%; y en Ciencias, por el 74%.

Otro dato que refleja la magnitud del problema es que el 48,8% de los estudiantes argentinos presenta un desempeño bajo simultáneamente en Matemática, Lectura y Ciencias. En el promedio de los países de la OCDE, esa proporción es del 19,7%.

Argentina, en el puesto 75 en Matemática

Los resultados también ubicaron al país en la parte baja de la clasificación internacional. Sobre 91 sistemas educativos participantes, Argentina quedó en el puesto 71 en Ciencias, 62 en Lectura y 75 en Matemática.

En América Latina, la posición tampoco es alentadora. Argentina quedó octava entre los 13 países de la región que participaron en las tres áreas evaluadas.

En Ciencias, Argentina obtuvo 393 puntos, lejos de Uruguay, que encabezó la región con 445, y Chile, que alcanzó 442. En Lectura, los 389 puntos argentinos también dejaron al país en el octavo lugar, mientras que en Matemática quedó detrás de Uruguay, Chile, México, Costa Rica, Perú, Colombia y Brasil, con 367 puntos, apenas uno por encima de Ecuador.

El retroceso argentino fue particularmente marcado en Matemática: los 11 puntos perdidos desde 2022 representan la mayor caída entre los países latinoamericanos que participaron de la evaluación en esta materia.

Un retroceso que devuelve a Argentina a los niveles de 2006

La evolución histórica permite dimensionar todavía más el resultado. En Ciencias, Argentina había obtenido 391 puntos en 2006, 401 en 2009, 406 en 2012, 404 en 2018 y 406 en 2022. Los 393 puntos de 2025 prácticamente devuelven al país al nivel de hace casi 20 años.

En Lectura, el resultado de 389 puntos es el segundo peor de la serie argentina: solo el registro de 374 puntos obtenido en 2006 fue inferior. En Matemática, en cambio, los 367 puntos representan directamente el peor resultado argentino de toda la serie comparable.

Las pruebas PISA evalúan a estudiantes de 15 años y no buscan medir cuánto recuerdan de contenidos específicos del programa escolar, sino su capacidad para aplicar conocimientos y habilidades frente a problemas y situaciones de la vida real.

En la edición 2025 participaron más de 760.000 estudiantes de 91 países y economías. En Argentina fueron evaluados 11.093 alumnos de 412 escuelas, una muestra representativa de unos 609.100 jóvenes de 15 años.

Además de Ciencias, Lectura y Matemática, esta edición incorporó una nueva evaluación de resolución computacional de problemas. Argentina obtuvo allí 403 puntos, frente a los 500 del promedio de la OCDE, y quedó novena entre los 13 países latinoamericanos participantes.

Los resultados volvieron a poner el foco sobre las dificultades que atraviesa el sistema educativo argentino. “Los resultados de PISA 2025 confirman una tendencia que no podemos ignorar”, sostuvo Víctor Volman, director ejecutivo de Argentinos por la Educación, quien remarcó especialmente que ocho de cada diez estudiantes argentinos no alcanzan los niveles mínimos en Matemática y planteó la necesidad de sostener las políticas educativas y reforzar el trabajo sobre esa área.